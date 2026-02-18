Via libera al decreto per il bonus bollette, come avere 115 euro di sconto una tantum dopo l'ok del Governo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

C’è l’ok del consiglio dei ministri al decreto bollette: sono previsti sostegni alle famiglie vulnerabili e alle imprese. “È un decreto che avrà un impatto rilevante che garantirà risparmi e benefici diretti per le famiglie e le imprese nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro“, ha detto la premier Giorgia Meloni. Previsto uno sconto straordinario di 115 euro una tantum sulla bolletta elettrica 2026 per 4,5 milioni di famiglie a basso reddito che percepiscono il bonus sociale da 200 euro.

Bonus bollette, via libera al decreto

Il decreto bollette, dunque, ha ricevuto il via libera dal consiglio dei ministri.

Giorgia Meloni ha parlato di un “meccanismo che introduce di fatto il disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica da quello del gas“.

La premier ha definito il provvedimento “significativo” perché “tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall’inizio, e cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese”.

Come avere 115 euro di sconto una tantum

Secondo la presidente del Consiglio questo decreto “garantirà risparmi e benefici diretti per le famiglie e le imprese nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro“.

Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie in difficoltà, il governo interviene ancora sul bonus sociale che oggi raggiunge 2 milioni e 700 mila famiglie vulnerabili.

“A loro viene garantito uno sconto ulteriore sulla bolletta elettrica di 115 euro l’anno, che si aggiunge a quello di 200 euro che avevamo già previsto, portando il sostegno totale a 315 euro”, ha spiegato Giorgia Meloni.

Le misure per le aziende

Inoltre è previsto un riconoscimento in termini di visibilità “alle aziende energetiche che decidono di ridurre la bolletta con uno sconto volontario di almeno 60 euro all’anno per le famiglie con un Isee fino a 25mila euro, e che non accedono al bonus sociale”.

Per quanto riguarda le imprese poi, è previsto il taglio dei tempi di pagamento degli oneri di sistema, che le aziende energetiche sono tenute a versare allo Stato.

Un secondo punto riguarda l’aumento dell’Irap del 2% “sulle aziende che producono, distribuiscono e forniscono energia e prodotti energetici”: in questo modo il governo utilizza “le risorse ricavate per abbattere gli oneri di sistema che gravano sulle bollette di oltre 4 milioni di imprese”.

Costo Ets scorporato dal prezzo delle energie rinnovabili

Il decreto affronta anche il tema dei costi dei diritti Ets che contribuisce a tenere alti i prezzi.

Come ha detto la premier, gli Ets sono “una tassa di fatto voluta dall’Europa che grava sulle modalità più inquinanti di produzione di energia, come quelle di origine fossile”.

Il governo intende “scorporare il costo degli Ets dalla determinazione del prezzo delle energie rinnovabili, come ad esempio l’idroelettrico o il solare, per abbassare i costi”.

Si tratta di una norma che avrà bisogno dell’autorizzazione dell’Unione Europea e che “è coerente con l’impegno che stiamo portando avanti per rilanciare la competitività delle nostre imprese”.