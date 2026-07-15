Via libera al voto fuorisede nella nuova legge elettorale, cosa cambia e novità del registro per i domiciliati
La Camera approva all’unanimità il voto per i fuorisede nella nuova legge elettorale: potranno votare nel Comune di domicilio
Via libera unanime della Camera al voto per i fuorisede nella nuova legge elettorale. Nella giornata del 15 luglio l’Aula ha approvato con 353 voti favorevoli, nessun contrario. Tra le novità anche l’istituzione di un registro per gli elettori fuorisede presso l’ufficio elettorale comunale. La nuova modalità di voto per fuorisede entrerà in vigore se la legge elettorale verrà approvata.
- Voto fuorisede, come cambia
- Chi potrà votare fuori sede
- Il nuovo registro per i domiciliati
- Le scadenze previste per la richiesta
Voto fuorisede, come cambia
Come riportato da La Repubblica, per poter esercitare il diritto di voto fuori sede sarà necessario presentare una richiesta e iscriversi in un apposito registro.
Con l’approvazione dell’emendamento, gli elettori fuorisede potranno votare nel Comune di temporaneo domicilio.
Non dovranno rientrare nel Comune di residenza come previsto finora.
Il domicilio temporaneo dovrà trovarsi in una provincia diversa da quella del Comune in cui l’elettore è iscritto nelle liste elettorali.
Il voto sarà espresso per i candidati del collegio del luogo in cui l’elettore è domiciliato.
Non sarà per quelli del Comune di residenza.
Chi potrà votare fuori sede
Secondo il testo dell’emendamento, potranno chiedere l’iscrizione nell’elenco degli elettori fuorisede le persone temporaneamente domiciliate in un Comune diverso da quello di residenza.
Come riportato da Il Sole24ore, la condizione deve essere legata a motivi di studio, lavoro o cure mediche.
È inoltre previsto che il domicilio temporaneo abbia una durata di almeno nove mesi.
La norma riguarda qualsiasi spostamento occasionale, ma situazioni di permanenza prolungata fuori sede.
Il nuovo registro per i domiciliati
La principale novità operativa è l’istituzione di un apposito elenco per gli elettori fuorisede presso l’ufficio elettorale comunale.
Chi vuole votare nel Comune di domicilio dovrà presentare domanda di iscrizione.
La richiesta potrà essere presentata personalmente oppure tramite strumenti telematici al Comune di temporaneo domicilio.
Alla domanda dovranno essere allegati una copia di un documento di riconoscimento valido e la documentazione che attesta la condizione di elettore fuorisede.
Nel modulo dovranno essere indicati anche l’indirizzo completo del domicilio temporaneo e, se disponibile, un recapito di posta elettronica.
Una volta completata la procedura, il Comune in cui l’elettore è domiciliato lo inserirà nelle apposite liste e lo assegnerà alle sezioni ordinarie in cui potrà votare.
Le scadenze previste per la richiesta
Il testo prevede che la domanda possa essere presentata entro 30 giorni dal trasferimento in un Comune diverso da quello di residenza.
In ogni caso, è indicata anche la scadenza del 31 dicembre di ciascun anno.