Via libera dall'Ue alla patente auto a 17 anni, la novità con l'eccezione: cosa cambia per i neopatentati

Il Parlamento europeo ha approvato l’accesso alla patente già a partire dai 17 anni, ma solo se accompagnati da un guidatore esperto per tutto il primo anno di guida. Le novità in materia di patente sono molte: cambiano esami, abilitazioni professionali e sanzioni per infrazioni come guida in stato di ebbrezza o eccesso di velocità. Gli Stati membri dell’UE avranno tre anni per recepire le nuove normative e un anno per prepararsi alla loro attuazione.

Patente di guida a 17 anni

Il Parlamento europeo ha approvato la revisione delle norme sulle patenti di guida. Tra le principali novità c’è la possibilità di ottenere la patente già a 17 anni.

Finora era possibile iscriversi a 17 anni, ma conseguire la patente solo al compimento dei 18. Con la nuova direttiva sarà invece possibile ottenerla nel corso dell’ultimo anno prima della maggiore età.

Unico requisito: guidare sempre accompagnati da un conducente esperto (patentato da almeno 10 anni ed età non superiore ai 65 anni) fino al compimento dei 18 anni. In questo modo l’Unione Europea punta anche a favorire l’abilitazione professionale, poiché già dai 21 anni sarà possibile guidare autocarri o autobus.

Novità per l’esame

La normativa introduce cambiamenti anche per l’esame di guida. Alla luce dei numerosi incidenti stradali, il nuovo manuale includerà argomenti e domande sui rischi legati alle cause più frequenti degli incidenti.

Tra questi: angoli ciechi, sistemi di assistenza alla guida, apertura sicura delle portiere e distrazioni dovute all’uso del cellulare. I nuovi obblighi formativi metteranno maggiore enfasi sulla sicurezza e sulla tutela degli utenti vulnerabili della strada, come pedoni, bambini e ciclisti.

Guidare all’estero

Un’altra novità riguarda le infrazioni commesse all’estero. In caso di ritiro, sospensione o limitazione della patente, queste sanzioni saranno trasferite anche al Paese dell’Unione Europea che ha rilasciato la patente.

Saranno le autorità nazionali a comunicare la decisione di ritiro nei casi più gravi, come guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, coinvolgimento in incidenti mortali o superamento dei limiti di velocità di oltre 50 km/h.

Quando entreranno in vigore

Le nuove normative non entreranno in vigore immediatamente. Come per ogni disposizione europea, gli Stati membri avranno tre anni di tempo per recepire le nuove regole e un ulteriore anno per la loro attuazione.

Con queste tempistiche, le nuove norme sulle patenti di guida dovrebbero entrare in vigore entro il 2030.