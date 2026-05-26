Via libera per lo spot di Iliad con Megan Gale, giurì boccia il ricorso Fastweb-Vodafone sulla testimonial

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Il giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha decretato che lo spot Iliad che vede come protagonista la modella australiana Megan Gale può andare in onda. Respinte le recriminazioni di Fastweb-Vodafone, che ritenevano che la pubblicità facesse direttamente riferimento al ruolo dei Gale come testimonial di Omnitel prima e di Vodafone poi tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000.

La decisione sullo spot di Iliad

Iliad potrà continuare a mandare in onda regolarmente lo spot che vede come protagonista la modella Megan Gale, per anni testimonial di Vodafone e Omnitel in Italia.

Il giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha infatti respinto le critiche di Fastweb-Vodafone, legate proprio al ruolo che la modella aveva avuto in varie campagne pubblicitarie di offerte di telefonia mobile in Italia.

ANSA

Nello spot, alcuni personaggi chiedono espressamente a Gale di un “cambiamento”, pur non facendo mai direttamente riferimento alla compagnia concorrente.

La versione di Fastweb-Vodafone

Secondo gli avvocati di Fastweb-Vodafone la pubblicità sarebbe “volutamente e dichiaratamente incentrata sul valore evocativo del personaggio, storico volto della pubblicità Omnitel e successivamente Vodafone”.

L’azienda avrebbe criticato anche il colore del vestito di Gale, rosso come uno dei colori principali di Vodafone. Il rosso, di una tonalità tra l’altro molto simile a quella del logo di Vodafone, è però anche il colore di Iliad.

Secondo il giurì, però, la pubblicità di Iliad rispetta il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e, di conseguenza, può andare in onda.

Megan Gale le pubblicità di Vodafone e Omnitel

Anche se il giurì non ha riconosciuto nessuna violazione nella pubblicità di Iliad, l’intero spot si basa sulla fama acquisita da Megan Gale in Italia tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000.

Gale è stata infatti testimonial prima di tutto di Omnitel, compagnia telefonica italiana tra le pioniere della telefonia mobile europea, che nel 2001 si fuse con Vodafone, gruppo britannico.

Il successivo cambio di nome del marchio non portò a un cambio di testimonial. Gale diventò protagonista delle pubblicità di Vodafone fino al 2008.