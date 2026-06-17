Via libera Ue al regolamento sui rimpatri, Giorgia Meloni esulta sui social: "Un successo per l’Italia"
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui cittadini irregolari: previsti centri di rimpatrio in Paesi terzi
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Unione europea. Il provvedimento è passato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, incassando il sostegno del Ppe e delle forze di destra. “Oggi l’Italia ha ottenuto un grande successo in Europa – ha detto Giorgia Meloni in un video pubblicato sui suoi profili social -. Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell’Unione europea”. Le nuove norme introducono la possibilità di trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio in Paesi terzi.