Via libera Ue al regolamento sui rimpatri, Giorgia Meloni esulta sui social: "Un successo per l’Italia"

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Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Unione europea. Il provvedimento è passato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, incassando il sostegno del Ppe e delle forze di destra. “Oggi l’Italia ha ottenuto un grande successo in Europa – ha detto Giorgia Meloni in un video pubblicato sui suoi profili social -. Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell’Unione europea”. Le nuove norme introducono la possibilità di trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio in Paesi terzi.