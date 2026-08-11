Via vai di auto di lusso insospettisce i residenti a Udine, scoperta officina abusiva: sequestro milionario
Scoperta una carrozzeria abusiva in Friuli: sequestrati beni per un milione e denunciati i responsabili.
Una carrozzeria e officina meccanica abusiva, specializzata nella riparazione di auto sportive e di lusso, è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Udine nella periferia sud della città. L’intervento è scattato dopo numerose segnalazioni al 112 per il continuo via vai di auto di grossa cilindrata da un capannone. Gli accertamenti hanno evidenziato l’assenza delle autorizzazioni ambientali e delle previste procedure per la gestione dei rifiuti, tra cui vernici, solventi, oli e altri materiali pericolosi. Sequestrato penalmente l’intero capannone, oltre a macchinari e veicoli in riparazione, per un valore stimato di circa un milione di euro. Rinvenuti anche cumuli di paraurti e contenitori esausti di vernici. I due sono stati denunciati. Controllata anche una concessionaria riconducibile a uno dei due: sequestrati amministrativamente 28 auto e un ciclomotore senza assicurazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.