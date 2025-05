Via vai notturno nei pressi di un circolo ricreativo a Taranto, trovate 46 dosi di cocaina: arrestato 44enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Taranto, dove un uomo di 44 anni è stato fermato per presunta detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, che hanno agito per contrastare il fenomeno dello spaccio nel capoluogo pugliese.

Indagini e sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i sospetti sul 44enne sono emersi grazie a un’attenta attività info-investigativa. Gli agenti ritenevano che l’uomo avesse avviato una fiorente attività di vendita illegale di droga nei pressi di un circolo ricreativo situato nella Città Vecchia di Taranto.

Osservazione e intervento

Durante i servizi di appostamento e monitoraggio, è stato notato un notevole via vai di persone, soprattutto nelle ore serali. Queste, dopo aver preso contatti con l’uomo, attendevano per qualche minuto all’interno o all’esterno del circolo, per poi allontanarsi velocemente dopo un breve scambio. L’uomo, al termine delle presunte trattative, si dirigeva in un cortile poco distante, dove si presumeva si approvvigionasse dello stupefacente.

Esito dell’operazione

Il controllo all’interno del circolo ha dato esito negativo. Tuttavia, durante la perquisizione personale e del luogo frequentato dall’uomo, gli investigatori hanno rinvenuto 10 euro nella tasca destra, presumibilmente provento dell’attività illegale, e 46 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 16 grammi. Il materiale è stato posto sotto sequestro.

Conseguenze legali

Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 44enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Taranto. Per l’indagato vige il principio di innocenza sino alla sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA