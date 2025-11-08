Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Merano: un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stato sorpreso a ricevere clienti nella sua abitazione situata nella zona limitrofa al Parco di Maia.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta del covo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato alla repressione dei reati legati alle sostanze stupefacenti. I militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, specializzati nelle indagini sui reati più insidiosi, hanno notato un insolito via vai di persone nei pressi di una palazzina adiacente al Parco di Maia. In pochi minuti, numerosi individui entravano ed uscivano dallo stabile con passo deciso e accelerato, destando sospetti tra gli investigatori.

L’appostamento e l’individuazione del sospetto

Per approfondire la situazione, i Carabinieri si sono appostati nei pressi della zona verde, fingendosi semplici frequentatori del parco. Dopo un breve periodo di osservazione, hanno individuato un soggetto dal comportamento sospetto: l’uomo si guardava attorno con insistenza e appariva nervoso. Fermato dai militari in abiti civili, ha mostrato segni di agitazione senza un motivo apparente.

Il controllo e la perquisizione domiciliare

Sottoposto a un controllo di routine, il sospettato è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente nascosta sotto i vestiti. Gli accertamenti sono quindi proseguiti presso la sua abitazione, dove i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e ulteriore sostanza stupefacente già confezionata e pronta per la vendita.

Il sequestro della droga e l’arresto

Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato circa 46 grammi di hashish suddivisi in due involucri e una piccola quantità di cocaina racchiusa in un involucro. Oltre alla droga, sono stati posti sotto sequestro anche i bilancini di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi. L’uomo, un 33enne già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e successivamente posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

