Via vai sospetto vicino al parco a Merano, nell’appartamento spuntano droga e bilancini: 33enne arrestato
Un 33enne è stato arrestato a Merano per detenzione di droga ai fini di spaccio: riceveva i clienti in una palazzina vicino al Parco di Maia.
Un arresto a Merano: un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stato sorpreso a ricevere clienti nella sua abitazione situata nella zona limitrofa al Parco di Maia.
Operazione dei Carabinieri: la scoperta del covo
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato alla repressione dei reati legati alle sostanze stupefacenti. I militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, specializzati nelle indagini sui reati più insidiosi, hanno notato un insolito via vai di persone nei pressi di una palazzina adiacente al Parco di Maia. In pochi minuti, numerosi individui entravano ed uscivano dallo stabile con passo deciso e accelerato, destando sospetti tra gli investigatori.
L’appostamento e l’individuazione del sospetto
Per approfondire la situazione, i Carabinieri si sono appostati nei pressi della zona verde, fingendosi semplici frequentatori del parco. Dopo un breve periodo di osservazione, hanno individuato un soggetto dal comportamento sospetto: l’uomo si guardava attorno con insistenza e appariva nervoso. Fermato dai militari in abiti civili, ha mostrato segni di agitazione senza un motivo apparente.
Il controllo e la perquisizione domiciliare
Sottoposto a un controllo di routine, il sospettato è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente nascosta sotto i vestiti. Gli accertamenti sono quindi proseguiti presso la sua abitazione, dove i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e ulteriore sostanza stupefacente già confezionata e pronta per la vendita.
Il sequestro della droga e l’arresto
Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato circa 46 grammi di hashish suddivisi in due involucri e una piccola quantità di cocaina racchiusa in un involucro. Oltre alla droga, sono stati posti sotto sequestro anche i bilancini di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi. L’uomo, un 33enne già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e successivamente posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.
