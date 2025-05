Viaggia a Ravenna su un'auto che ha il fermo amministrativo ed è piena di droga: sequestrati kg di cocaina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Ravenna. Nella sua auto sono stati trovati 5 kg di cocaina. Il soggetto è stato fermato nel primo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A 14 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo stradale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto tra Imola e Forlì, in direzione Rimini, quando una pattuglia della Sezione Polizia Stradale ha notato un’auto di media cilindrata non rispettare la prescrizione del codice della strada. Il veicolo, infatti, non impegnava la corsia di destra come previsto.

Il fermo amministrativo

Utilizzando il terminale informatico di bordo, i poliziotti hanno scoperto che l’auto era soggetta a un fermo amministrativo, rendendola impossibilitata a circolare. Hanno quindi intimato al conducente di seguirli presso l’area di servizio Santerno Ovest per le contestazioni di rito.

Il sospetto e la perquisizione

Giunti nell’area di servizio, il conducente, un cittadino albanese residente in Alto Adige, è apparso nervoso, suscitando sospetti negli agenti. L’uomo è stato scortato alla caserma della Polizia Stradale di Ravenna per ulteriori controlli.

Il ritrovamento della droga

Durante una scrupolosa perquisizione, i poliziotti hanno scoperto cinque panetti di cocaina, ciascuno del peso di circa un chilo e cento grammi, occultati in un vano del cruscotto. La droga, del peso complessivo di oltre 5 kg, è stata sequestrata. Si stima che avrebbe potuto fruttare quasi mezzo milione di euro sul mercato.

L’arresto

Per l’uomo sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione della Procura della Repubblica, è stato accompagnato in carcere.

