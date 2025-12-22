Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti numerosi sequestri in seguito a un controllo della Polizia Stradale sull’autostrada A14, dove un cittadino straniero di 32 anni è stato fermato e trovato in possesso di prodotti contraffatti di noti marchi della moda. L’uomo, residente nella provincia di Bologna, è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti falsi dopo che nel suo veicolo sono stati scoperti 40 borse, 22 portafogli, 6 cinture e altri capi d’abbigliamento con marchi contraffatti.

Il controllo della Polizia Stradale sull’A14

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un’attività di vigilanza ordinaria da parte della Polizia Stradale di Bologna. Gli agenti hanno notato un’auto che procedeva in modo incerto sulla carreggiata nord dell’autostrada A14, nei pressi del casello di San Lazzaro di Savena. Insospettiti dalla guida poco sicura, i poliziotti hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo approfondito.

Il nervosismo del conducente e la scoperta della merce

Alla richiesta di documenti, il conducente, un cittadino straniero di 32 anni residente nella provincia di Bologna, ha mostrato subito segni di nervosismo e scarsa collaborazione. Gli agenti hanno quindi approfondito il controllo, scoprendo nel portabagagli dell’auto numerose borse e altri capi d’abbigliamento recanti i loghi di famose griffe, ma palesemente contraffatti.

L’inventario dei prodotti sequestrati

Il 32enne, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, è stato accompagnato presso gli uffici della Sottosezione della Polizia Stradale per ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche, è stato stilato un inventario dettagliato della merce: in totale sono state rinvenute 40 borse, 22 portafogli, 6 cinture e diversi altri capi d’abbigliamento, tra cui sciarpe e t-shirt, tutti riportanti marchi contraffatti di note case di moda.

Le accuse e il sequestro della merce

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti, mentre per il cittadino straniero è scattata la denuncia per ricettazione e commercio di prodotti falsi.

