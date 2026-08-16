Viaggiano per 100 km col figlio morto in auto, tragedia sull'A21 a Voghera: "Pensavamo stesse dormendo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dramma in autostrada, hanno viaggiato per un centinaio di chilometri in auto senza accorgersi che il figlio di 31 anni era morto: i genitori pensavano che stesse dormendo. Poi la tragica scoperta quando si sono fermati per una pausa. È successo sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, all’altezza di Voghera. Il 31enne sarebbe stato stroncato da un malore durante il sonno.

Viaggiano per 100 km col figlio morto in auto

La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, domenica 16 agosto, lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza.

Protagonista della vicenda una famiglia di origine romena che era partita in auto da Piacenza: il padre alla guida, la moglie accanto e il figlio di 31 anni dietro. Lo riporta Ansa.

ANSA

Secondo quanto ricostruito, hanno viaggiato per circa un centinaio di chilometri senza accorgersi che il 31enne era morto, stroncato da un malore.

La tragedia sull’A21 nei pressi di Voghera

Partita di buon ora, la famiglia stava viaggiando in autostrada in direzione di Torino, con il figlio seduto dietro che non dava segni di vita.

I genitori non ci hanno fatto caso, perché pensavano che stesse dormendo, un modo come un altro per far passare il tempo durante un lungo viaggio. Avrebbero più volte provato a chiamarlo per svegliarlo, senza risultati.

Poi la tragica scoperta, attorno alle 7.30, quando si sono fermati in un’area di sosta nel tratto tra i caselli di Casteggio e Voghera, in provincia di Pavia.

I genitori pensavano che il figlio stesse dormendo

Solo in quel momento i genitori si sono resi conto che il figlio non solo non rispondeva, ma che aveva perso conoscenza.

Hanno subito chiamato il 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il 31enne soffriva di lievi problemi cardiaci, sarebbe stato stroncato da un attacco cardiaco che lo avrebbe colto nel sonno.