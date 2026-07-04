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Si è avvicinato ad un viaggiatore con la scusa di aiutarlo ad acquistare il biglietto del treno a una delle biglietterie self service disseminate alla Stazione Centrale di Milano e, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si è impossessato di 137 euro ed è fuggito tramite i sottopassi della metropolitana. Con l’accusa di rapina impropria nei giorni scorsi gli agenti della Polfer hanno arrestato un uomo di 36 anni, di origini ivoriane e con precedenti. Ai poliziotti, subito dopo essere stati allertati, è bastato un breve inseguimento per bloccare il 36enne, al quale è stata trovata in tasca la somma di denaro di cui si era precedentemente impossessato e che è stata restituita al legittimo proprietario.