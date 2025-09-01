Viaggiava nel Reggino con una pistola calibro 38 special in auto, arrestato: il video del blitz
Arrestato un uomo nel Reggino: trovata pistola clandestina durante un controllo stradale dei Carabinieri.
Un’arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un’autovettura. A scoprirla nel Reggino sono stati i Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizionamento sono stati immediatamente sequestrati, assunti in carico e debitamente custoditi. L’uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.