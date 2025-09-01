Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un’autovettura. A scoprirla nel Reggino sono stati i Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizionamento sono stati immediatamente sequestrati, assunti in carico e debitamente custoditi. L’uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.