Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato di Matera che ha portato al fermo di un 40enne per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e al deferimento di un 33enne per lo stesso reato. L’intervento è avvenuto lungo la SS 407 Basentana, nei pressi di Bernalda, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti.

I controlli tra Matera e Potenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nell’ambito di specifici servizi volti a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Pisticci hanno notato un’automobile che procedeva a velocità sostenuta in direzione Potenza sulla SS 407 Basentana.

Insospettiti dall’andatura del veicolo i poliziotti hanno deciso di seguirlo per effettuare un controllo approfondito.

Il fermo nei pressi di Bernalda, Matera

L’autovettura è stata fermata al chilometro 99 +800 della SS 407 Basentana, in prossimità di un’area di sosta situata nel territorio di Bernalda (Matera).

A bordo del mezzo viaggiavano due uomini, rispettivamente di 40 e 33 anni. Alla vista degli agenti entrambi hanno tentato inizialmente di giustificarsi per evitare il controllo, mostrando poi segni di agitazione e insofferenza.

La perquisizione e il rinvenimento della droga

Di fronte all’atteggiamento sospetto dei due uomini, gli agenti hanno proceduto con una perquisizione personale e del veicolo. L’ispezione ha dato esito positivo: all’interno di un sacchetto di plastica, nella disponibilità del 40enne, sono stati trovati diversi tipi di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per lo spaccio. In particolare, sono stati sequestrati 50 grammi di hashish, 4 grammi di eroina e 12 grammi di cocaina.

Il 40enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del magistrato di turno, sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari. Il 33enne, invece, è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

