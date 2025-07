Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con strappo e tentata rapina sono le accuse a carico di un cittadino marocchino 35enne arrestato nella serata di ieri a Viareggio. L’uomo è stato fermato dopo aver aggredito un minore straniero in vacanza, tentando di sottrargli una catena d’oro. L’intervento tempestivo della Polizia è stato reso possibile dalla segnalazione della madre della vittima, che ha seguito a distanza il sospetto e ha fornito una dettagliata descrizione agli agenti.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri in Via Coppino, nel cuore di Viareggio. Gli agenti delle Volanti del Commissariato locale sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto da una donna, la quale aveva assistito in prima persona al tentativo di rapina ai danni del figlio minore.

La dinamica dell’aggressione

La vicenda ha avuto inizio intorno alle 23.30, quando un ragazzo svizzero, in vacanza con i genitori, si trovava insieme ad alcuni amici nella zona della darsena di Viareggio, intento ad ammirare gli yacht ormeggiati. Il gruppo è stato avvicinato da un uomo, descritto come extracomunitario, che ha inizialmente chiesto se qualcuno avesse da accendere. Improvvisamente, il sospetto ha colpito il minore al collo, afferrando la catena d’oro che indossava e tentando di strappargliela.

La reazione della vittima e l’intervento della madre

Il giovane, nonostante lo shock, ha reagito prontamente riuscendo ad afferrare la collana, che però è finita a terra, spezzata in più parti. Nel frattempo, la madre del ragazzo, che aveva assistito alla scena, ha deciso di seguire a distanza l’aggressore, senza mai perderlo di vista, e ha contattato la Polizia fornendo una descrizione dettagliata dell’uomo e dei suoi abiti. Questo gesto di prontezza e coraggio si è rivelato fondamentale per il rapido intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto e l’identificazione

Gli agenti, già presenti nella zona Darsena, si sono immediatamente diretti in Via Coppino, dove hanno individuato il sospetto che camminava lungo il marciapiede. L’uomo è stato fermato e condotto presso il Commissariato di Viareggio, dove è stata ricostruita l’intera vicenda grazie alle testimonianze raccolte. Il minore, a seguito dell’aggressione, è stato accompagnato al pronto soccorso e medicato per escoriazioni al collo.

Precedenti e provvedimenti a carico dell’arrestato

Durante le procedure di identificazione, è emerso che il cittadino marocchino era già destinatario di un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio, emesso dal Questore di Lucca, che gli vietava il ritorno nel Comune di Viareggio per 3 anni. Nonostante questo divieto, l’uomo si trovava ancora in città, violando così la misura restrittiva.

Le accuse e la situazione giudiziaria

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata e denunciato anche per la contravvenzione al Foglio di Via Obbligatorio. Attualmente si trova nelle camere di sicurezza del Commissariato, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la tarda mattinata odierna presso il Tribunale di Lucca.

IPA