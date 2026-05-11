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Due cittadini marocchini sono stati arrestati a Viareggio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai Carabinieri nell’ambito di controlli mirati nella Pineta di Ponente, ha portato al sequestro di hashish, cocaina e oltre tremila euro in contanti.

Controlli intensificati nella Pineta di Ponente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto dei due cittadini marocchini, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. I militari del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Viareggio hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti nell’area della Pineta di Ponente, zona già da tempo sotto osservazione per episodi simili.

Il controllo e la perquisizione

I due uomini sono stati fermati mentre si trovavano a bordo di un’autovettura a noleggio nel centro cittadino. Il loro atteggiamento sospetto durante il controllo e i precedenti penali emersi a loro carico hanno spinto i Carabinieri a procedere con una perquisizione personale e veicolare. Nel corso di queste operazioni sono stati trovati diversi involucri contenenti hashish e cocaina, oltre a denaro contante per oltre mille euro, suddiviso in banconote di vario taglio. Il denaro è stato ritenuto presumibile provento dell’attività di spaccio.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno dei due arrestati, effettuata con il supporto del personale della Stazione Carabinieri di Viareggio, ha permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, circa duemila euro in contanti e due smartphone. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale, come previsto dalla normativa vigente.

IPA