Furto di Rolex per un valore di 35.000 euro è il bilancio di un’indagine della Polizia di Stato che ha portato all’identificazione di una cittadina romena di 24 anni, sospettata di aver messo a segno 3 colpi a Viareggio lo scorso luglio, utilizzando la cosiddetta tecnica dell’abbraccio. La donna è stata riconosciuta dalle vittime e deferita all’Autorità Giudiziaria.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio ha concluso una complessa attività investigativa che ha permesso di individuare la presunta responsabile di 3 furti di orologi di lusso, avvenuti nel mese di luglio. Gli episodi si sono verificati tutti nel territorio comunale viareggino e hanno visto come vittime altrettante persone derubate dei loro preziosi Rolex.

La tecnica dell’abbraccio: come agiva la ladra

La donna, di origine romena e di 24 anni, avrebbe agito con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio: un modus operandi che consiste nell’avvicinare la vittima con una scusa, spesso simulando un gesto di affetto o di ringraziamento, per poi sottrarre con destrezza l’orologio dal polso. In questo modo, secondo gli investigatori, sarebbero stati messi a segno 3 furti in rapida successione, per un bottino complessivo di 35.000 euro.

Le prove raccolte dagli investigatori

Le indagini sono partite subito dopo i fatti, grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli agenti hanno analizzato i filmati e sono riusciti a ricostruire gli spostamenti della sospettata tra il 5 e l’8 luglio all’interno di Viareggio. Attraverso ulteriori accertamenti, i poliziotti hanno identificato la donna e, una volta ottenuta la sua fotografia, l’hanno sottoposta al riconoscimento da parte delle vittime, che l’hanno immediatamente riconosciuta come l’autrice dei furti.

L’arresto e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria

Nel frattempo, la cittadina romena era già stata arrestata per altri reati e si trovava detenuta presso una Casa Circondariale della Toscana. Gli agenti hanno quindi proceduto a contestarle formalmente i 3 furti di Rolex, segnalando la sua posizione all’Autorità Giudiziaria competente. La vicenda ha destato particolare attenzione per la modalità con cui sono stati commessi i furti, che hanno colpito persone scelte apparentemente a caso e derubate con grande abilità.

Il fenomeno dei furti con destrezza

La cosiddetta tecnica dell’abbraccio è una delle modalità di furto con destrezza più diffuse negli ultimi anni, soprattutto nei confronti di persone anziane o distratte. Le forze dell’ordine raccomandano sempre la massima attenzione quando si viene avvicinati da sconosciuti che cercano un contatto fisico non richiesto. Nel caso di Viareggio, la rapidità delle indagini ha permesso di individuare la presunta responsabile e di restituire un senso di sicurezza alla comunità locale.

