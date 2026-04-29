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È di un arresto e il sequestro di 3 grammi di cocaina e 300 euro il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Viareggio. Un uomo di origine marocchina è stato fermato nei pressi di Piazza Nottolini e trovato in possesso di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e denaro contante, ritenuto provento di spaccio.

Il controllo dei Carabinieri e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto durante un servizio di pattugliamento del territorio da parte della Sezione Radiomobile della Compagnia di Viareggio. I militari hanno deciso di fermare un uomo di nazionalità marocchina, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dopo aver notato il suo atteggiamento nervoso nei pressi di Piazza Nottolini, un’area spesso segnalata per movimenti sospetti.

La perquisizione e il sequestro

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto otto involucri contenenti una sostanza che, secondo le prime verifiche, sarebbe cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. Oltre alla droga, sono stati trovati anche 300 euro in contanti. Gli inquirenti ritengono che il denaro sia il risultato dell’attività di spaccio svolta dall’uomo.

L’accusa e le conseguenze

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati come proventi dell’attività illecita. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nelle aree più sensibili della città.

Il contesto: Piazza Nottolini sotto osservazione

Piazza Nottolini, dove si è svolto l’intervento, è da tempo oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine a causa delle frequenti segnalazioni di attività sospette. L’azione dei Carabinieri mira a garantire maggiore sicurezza e a prevenire episodi di spaccio e altri reati collegati al traffico di sostanze stupefacenti.

La posizione dell’indagato

L’uomo arrestato era già sottoposto a una misura cautelare, segno che era già noto alle forze dell’ordine. Nonostante ciò, è stato sorpreso in possesso di droga pronta per la vendita e di una somma di denaro compatibile con l’attività di spaccio. Dopo l’arresto, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi adempimenti di legge. L’operazione dei Carabinieri rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Viareggio.

IPA