Un cittadino marocchino è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nella Pineta di Ponente a Viareggio durante la notte tra il 3 e il 4 agosto. L’operazione è stata condotta dalle Volanti del Commissariato locale, che hanno sequestrato 28 dosi di cocaina e 14 dosi di hashish. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, è stato fermato dopo un tentativo di fuga. L’arresto è stato convalidato e sono state avviate le procedure di espulsione.

Operazione notturna nella Pineta di Ponente

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la notte tra il 3 e il 4 agosto le Volanti del Commissariato di Viareggio hanno effettuato un controllo mirato nella Pineta di Ponente, zona già nota per episodi di spaccio. Durante il servizio, gli agenti hanno notato due cittadini marocchini seduti su una panchina intenti a manipolare oggetti sospetti.

Il tentativo di fuga e il fermo

Alla vista delle forze dell’ordine, i due uomini hanno cercato di allontanarsi rapidamente, abbandonando sulla panchina gli oggetti che stavano maneggiando. Gli agenti, però, sono riusciti a raggiungere e bloccare uno dei due, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi tra la vegetazione della pineta.

Il sequestro delle sostanze stupefacenti

Sul luogo, la Polizia ha recuperato e sequestrato 28 dosi di cocaina, per un totale di 18 grammi, e 14 dosi di hashish, pari a 28 grammi. Le sostanze erano già suddivise in dosi pronte per la vendita, confermando l’attività di spaccio in corso nella zona.

L’arresto e i precedenti dell’uomo fermato

L’uomo bloccato, un cittadino marocchino di 33 anni, è risultato avere precedenti specifici per spaccio e si trovava in Italia in condizioni di irregolarità. Dopo essere stato identificato, è stato tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Convalida dell’arresto e avvio delle procedure di espulsione

Il 4 agosto, durante l’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale, con l’emissione dell’Ordine di allontanamento da parte del Questore.

L’arresto del cittadino marocchino nella Pineta di Ponente conferma l’efficacia delle strategie di controllo messe in atto dalla Polizia di Stato. La collaborazione tra istituzioni e cittadini sarà fondamentale per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dello spaccio e prevenire il radicarsi di attività illecite nelle aree più sensibili di Viareggio.

