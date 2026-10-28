Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Madre, padre e figlio sono stati arrestati a Taranto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La perquisizione nell’abitazione ha portato al sequestro di dosi ritenute cocaina, materiale per confezionarle e denaro. I Carabinieri hanno iniziato a sospettare che nell’abitazione potesse svolgersi un’attività di spaccio dopo aver notato un insolito viavai di persone.

Droga a Taranto: arrestati padre, madre e figlio

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa della Compagnia di Taranto è partita dal sospetto che un insolito viavai di persone in un appartamento fosse legato a un’attività di spaccio. I controlli, svolti nei giorni scorsi nell’ambito dei servizi contro il traffico di droga nel capoluogo jonico, hanno concentrato l’attenzione dei militari su un’abitazione in un condominio cittadino. Gli accertamenti hanno ricondotto all’appartamento un continuo passaggio di persone, considerato compatibile con una presunta cessione di stupefacenti.

La perquisizione e il sequestro

Gli approfondimenti hanno portato all’individuazione di tre componenti del nucleo familiare: una coppia di coniugi, di 66 anni e 59 anni, e il figlio di 38 anni. I Carabinieri hanno quindi fatto irruzione nell’alloggio ed eseguito una perquisizione domiciliare. Sul tavolo della cucina sono state trovate e sequestrate 25 dosi di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, per un peso complessivo di 50 grammi.

Insieme alla droga sono stati recuperati strumenti per pesare e confezionare le dosi e 180 euro in contanti, somma ritenuta riconducibile all’attività illecita. Il materiale sequestrato sarà sottoposto ad analisi tecniche e di laboratorio dagli specialisti del L.A.S.S. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, che dovranno stabilire con precisione natura, principio attivo e peso netto della sostanza.

IPA