Vibo Marina, ragazzo di 25 anni muore dopo uno scontro tra una barca e un gommone. Ferita una ragazza

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un ragazzo di 25 anni, Domenico Campana, è morto per uno scontro tra una barca e un gommone nel porto di Vibo Marina, in Calabria. Ferita una ragazza che era con lui, è ricoverata ma non in pericolo di vita. Avviata un’indagine per ricostruire quanto accaduto.

Tragedia in mare a Vibo Marina

Tragedia in mare nella serata di venerdì 14 agosto. Un 25enne ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto a Vibo Marina.

Si trovava insieme ad altre due persone su un’imbarcazione contro cui è andata a schiantarsi un gommone che è sopraggiunto. La vittima si chiamava Domenico Campana.

La ricostruzione: com’è morto il 25enne

Sono stati vani i tentativi di soccorrere il ragazzo che ha riportato ferite gravissime, tra cui una profonda lesione a un fianco e un trauma alla testa, e le cui condizioni sono apparse immediatamente disperate. Trasferito in ambulanza all’ospedale di Vibo Valentia, il giovane è giunto al pronto soccorso ormai privo di vita.

Sorte diversa invece per una ragazza che era con lui e che si trova ora ricoverata in ospedale a Catanzaro con ferite al bacino, al gomito e alla testa. Non sarebbe in pericolo di vita. Come riporta Fanpage, le forze dell’ordine stanno eseguendo gli accertamenti e provando a ricostruire la dinamica dell’impatto per accertare le eventuali responsabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state le 19 e 30 quando i due mezzi si sono scontrati nel porto di Vibo Marina: Campana era su una piccola imbarcazione, noleggiata per la giornata, con un uomo e una ragazza mentre dall’altro lato c’era un gommone che, quando i tre erano ormai tornati al porto, è arrivato a gran velocità e si è scontrato con loro.

Chi era Domenico Campana

La vittima dell’incidente si chiamava Domenico Campana, era originario di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, Calabria.

L’Amministrazione comunale del suo piccolo centro lo ha ricordato con un sentito messaggio.

“In questo momento di grande tristezza, l’intera comunità si stringe con rispetto e partecipazione attorno ai suoi familiari e a quanti gli hanno voluto bene. Un pensiero di particolare vicinanza è rivolto anche alle famiglie degli altri ragazzi coinvolti nel tragico incidente, che stanno vivendo ore di grande apprensione e sofferenza. A loro giunga l’abbraccio e la solidarietà dell’intera comunità di Crosia, insieme all’auspicio che possano presto ricevere notizie positive”, si legge.