Vibo Valentia, rissa selvaggia con bottiglie e sedie: 9 giovani denunciati, tra loro anche due minorenni

E’ di nove denunce il bilancio di un episodio di rissa avvenuto a Vibo Valentia. La notte del 27 aprile, nei pressi di un locale del centro, un gruppo di giovani, tra cui due minori, è stato coinvolto in una violenta rissa che ha seminato il panico tra i passanti.

Dettagli dell’evento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i giovani si sono affrontati con calci e pugni, utilizzando anche sedie del dehor e bottiglie di vetro come armi improvvisate. Dopo la violenza, il gruppo si è disperso senza che nessuno avesse allertato le forze dell’ordine.

Indagini e provvedimenti

Le indagini della Squadra Mobile sono scattate immediatamente dopo l’evento. Grazie al sistema di videosorveglianza, tutti i partecipanti alla rissa sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 588 c.p. Inoltre, a tutti i soggetti, compresi i minori, sono stati notificati provvedimenti di Avviso Orale del Questore di Vibo Valentia, Dr. Rodolfo Ruperti, in base al D.L. n. 123/2023, noto come “Decreto Caivano”.

Misure aggiuntive

Per tre giovani coinvolti è stato emesso il foglio di via dal Comune di Vibo Valentia per la durata di 3 anni. Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare l’emissione di altre misure di prevenzione, data la grave situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Appello alla collaborazione

La Questura sottolinea che gli accertamenti sono stati condotti senza la collaborazione degli avventori del locale, dei passanti o dei titolari dei pubblici esercizi. Si rinnova l’invito a segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi evento che possa compromettere la sicurezza dei cittadini.

