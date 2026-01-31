Vicedirettore RaiSport Auro Bulbarelli fa infuriare il Quirinale con la sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il vicedirettore di RaiSport incaricato di seguire le trasmissioni delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina, Auro Bulbarelli, ha dichiarato che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà a sorpresa alla cerimonia di apertura. L’indiscrezione è subito stata smentita dalla Fondazione Milano Cortina, con forte irritazione da parte del Quirinale.

Auro Bulbarelli svela la “sorpresa” Mattarella

Durante la presentazione del palinsesto della Rai per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, il vicedirettore di RaiSport Auro Bulbarelli ha rivelato che, alla cerimonia di apertura, dovrebbe partecipare anche il presidente Mattarella.

Bulbarelli ha dichiarato: “Sappiamo già che durante la cerimonia d’apertura di Milano Cortina ci saranno nomi straordinari come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, ma posso anticipare che ci sarà anche una sorpresa clamorosa dal nostro Capo dello Stato Sergio Mattarella”.

Bulbarelli ha definito la partecipazione: “Paragonabile a quello che fece la regina Elisabetta con James Bond in apertura delle Olimpiadi di Londra 2012″, durante la quale due controfigure si paracadutarono nello stadio della cerimonia da un elicottero per simulare l’entrata della regina e di Daniel Craig.

La smentita della Fondazione Milano Cortina

La notizia è però immediatamente stata smentita dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dalla Fondazione Milano Cortina, che hanno definito la rivelazione “priva di ogni fondamento“.

In un comunicato, è stato spiegato: “Il Presidente della Repubblica sarà accolto venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro dalla Presidente del Comitato Olimpico internazionale Kirsty Coventry e seguirà un protocollo già definito da tempo col Quirinale”.

L’irritazione del Quirinale: cosa rischia Bulbarelli

Dalla Presidenza della Repubblica sarebbe subito filtrata una forte irritazione nei confronti delle dichiarazioni di Bulbarelli, stando a quanto riporta il sito di informazione Open.

Nemmeno l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi sarebbe stato in alcun modo informato della “sorpresa” riguardo l’eventuale partecipazione di Mattarella alla cerimonia di apertura.

Ora Bulbarelli starebbe rischiando di perdere il suo ruolo di telecronista della cerimonia come punizione. Una scelta che la Rai potrebbe prendere anche per calmare l’irritazione del Quirinale.