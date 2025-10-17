Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dieci donne denunciate per truffa e contraffazione durante la mattinata del 16 ottobre 2025 alla Fiera di Vicenza. Le indagate, tutte domiciliate a Venezia, sono state fermate mentre tentavano di raccogliere fondi con moduli apparentemente benefici, ma in realtà fraudolenti, ai danni dei visitatori dell’evento “Abilmente”.

Il fermo e l’identificazione delle donne

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio quando due Operatori della Polizia di Stato, impegnati nel servizio di ordine pubblico presso la Fiera di Vicenza, hanno notato due donne che si erano introdotte tra i visitatori occultando moduli per la raccolta di fondi. I moduli riportavano intestazioni apparentemente riconducibili a iniziative benefiche, ma erano in realtà utilizzati per tentare di ottenere donazioni in modo fraudolento.

Poco dopo, il personale addetto alla vigilanza ha individuato un gruppo più numeroso di donne, tutte in possesso di cartelline contenenti moduli identici. L’intervento tempestivo della Squadra Volanti ha permesso di identificare complessivamente dieci donne, di età compresa tra 18 e 31 anni. Nove di loro sono risultate di nazionalità rumena, mentre una era una diciottenne francese. Tutte erano in possesso di documenti di identità validi e domiciliate presso lo stesso hotel di Venezia.

Precedenti penali e provvedimenti notificati

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che le donne erano già gravate da precedenti di polizia e penali, in particolare per reati contro il patrimonio. Durante le procedure di identificazione, è stato inoltre riscontrato che una delle fermate, una ventitreenne rumena, era destinataria di un provvedimento di rintraccio inserito dalla Divisione Anticrimine della Questura di Genova. Il provvedimento riguardava un Decreto di Citazione a Giudizio e la notifica di un verbale di udienza, che le è stato notificato in questa occasione.

Le accuse e i provvedimenti amministrativi

Alla luce delle verifiche svolte e accertato che nessuna delle donne fosse impiegata in attività lavorativa nel comune di Vicenza, la Polizia ha ritenuto che la loro presenza fosse finalizzata esclusivamente a intenti criminosi ai danni dei visitatori della fiera. Le dieci donne sono state quindi accompagnate in Questura per il fotosegnalamento e deferite in stato di libertà, in concorso, per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi e truffa. Inoltre, nei loro confronti sono stati emessi provvedimenti di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio per la durata di due anni, come previsto dalla normativa vigente.

Durante le operazioni, sono state sequestrate sei cartelline contenenti i moduli utilizzati per la raccolta fondi, considerate pertinenti e costituenti corpo del reato. Le cartelline sono state consegnate spontaneamente dalle donne fermate.

Un furto durante la fiera: denunciato un giovane moldavo

Nell’ambito dello stesso servizio di controllo presso la Fiera di Vicenza, il personale della Polizia ha raccolto anche una denuncia-querela per il furto di una poltrona a sacco in ecopelle bianca, sottratta da uno degli espositori presenti. Il presunto autore del furto, identificato come un cittadino moldavo nato nel 2001, è stato affidato al Comando Compagnia Carabinieri di Vicenza – Sezione Radiomobile – per gli ulteriori adempimenti di legge.

