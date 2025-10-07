Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un deferimento per ricettazione effettuato dalla Squadra Volanti della Questura di Vicenza nel pomeriggio del 6 ottobre 2025 in via Firenze. Un cittadino tunisino è stato fermato dagli agenti mentre si trovava accanto a una citybike da uomo, risultata poi oggetto di denuncia di smarrimento. L’intervento è stato motivato dalla necessità di verificare la provenienza del mezzo, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Il controllo in via Firenze

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno alle 16.30 del 6 ottobre 2025, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Vicenza ha notato un uomo appoggiato al muro di un edificio in via Firenze. Al suo fianco si trovava una citybike da uomo di colore grigio, marca Olympia. Gli agenti, insospettiti dalla situazione, hanno deciso di procedere a un controllo approfondito dell’individuo e del mezzo.

L’identificazione del soggetto

L’uomo è stato identificato come un cittadino tunisino, regolarmente presente sul territorio nazionale e residente a Vicenza. Alla richiesta di spiegazioni sulla bicicletta, il soggetto ha dichiarato di esserne il proprietario, sostenendo di averla trovata abbandonata poco prima. Gli agenti, tuttavia, hanno ritenuto opportuno effettuare ulteriori accertamenti per chiarire la reale provenienza del velocipede.

Gli accertamenti sulla bicicletta

Gli operatori hanno quindi consultato la banca dati SDI per verificare eventuali segnalazioni relative a biciclette smarrite o rubate. Dalla ricerca è emerso che il 14 agosto 2025 era stata presentata una denuncia di smarrimento presso il Comando Polizia Locale di Vicenza da parte di un residente. La descrizione fornita nella denuncia corrispondeva a quella della citybike in possesso del cittadino tunisino.

Il confronto con il denunciante

Per fugare ogni dubbio, gli agenti hanno contattato il denunciante, che ha confermato la descrizione già fornita in fase di denuncia. Inoltre, ha aggiunto ulteriori dettagli identificativi, come le manopole del manubrio di colore grigio-nero e un adesivo giallo, elementi perfettamente compatibili con la bicicletta rinvenuta. Questi riscontri hanno rafforzato il sospetto che il mezzo fosse proprio quello oggetto della denuncia di smarrimento.

Il deferimento per ricettazione

A seguito delle verifiche, il cittadino tunisino è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per una completa identificazione, che ha incluso rilievi foto-dattiloscopici. Al termine delle procedure, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. La bicicletta è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori disposizioni.

