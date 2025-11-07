Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino nigeriano per spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio del 6 novembre a Vicenza. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti della Squadra Volante mentre occultava diversi involucri contenenti eroina e cocaina, per un totale di oltre 7 grammi di droga, insieme a 1005 euro in contanti e 2 telefoni cellulari. L’arresto è stato eseguito per la notevole quantità e il confezionamento frazionato delle sostanze, ritenute destinate allo spaccio.

Il controllo e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 6 novembre gli agenti della Squadra Volante della Questura di Vicenza hanno notato un uomo, poi identificato come cittadino nigeriano nato nel 1987, aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell’incrocio tra via da Palestrina e via Boito. L’uomo si è avvicinato a un’autovettura di colore nero, attirando l’attenzione degli agenti impegnati in un normale servizio di controllo del territorio.

Il tentativo di occultamento e la fuga dell’auto

Insospettiti dal comportamento del soggetto, i poliziotti hanno deciso di invertire la marcia per avvicinarsi. In quel momento, il cittadino nigeriano, accortosi della presenza della pattuglia, si è diretto verso la recinzione di un’abitazione e ha appoggiato un fazzoletto di carta sul muretto. Contestualmente, l’auto nera si è allontanata rapidamente dalla zona, facendo perdere le proprie tracce.

Il recupero della droga e la perquisizione

Gli agenti sono riusciti a bloccare immediatamente l’uomo e a recuperare il fazzoletto che aveva cercato di nascondere. All’interno sono stati trovati 30 involucri termosaldati contenenti una sostanza granulosa marrone e 1 involucro termosaldato con sostanza granulosa bianca. L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti e sottoposto a perquisizione personale.

Il sequestro di ulteriori sostanze e denaro

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto in cellophane trasparente con 17 involucri termosaldati di sostanza marrone e 2 involucri di sostanza bianca. Nel portafogli dell’uomo sono stati trovati 1005 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a 2 telefoni cellulari che potrebbero essere utili alle indagini.

L’esito degli esami e la quantità di droga sequestrata

La sostanza recuperata è stata sottoposta ad analisi da parte della Polizia Scientifica. Gli esami hanno confermato che gli involucri trovati nel fazzoletto contenevano eroina per un peso lordo di 4,09 grammi e cocaina per 0,18 grammi. La sostanza sequestrata durante la perquisizione personale è risultata essere eroina per 2,4 grammi e cocaina per 0,54 grammi. In totale, sono stati sequestrati oltre 7 grammi di droga suddivisa in numerosi piccoli involucri, tipici del confezionamento destinato allo spaccio.

L’arresto e le accuse

Alla luce della quantità e delle modalità di confezionamento della sostanza stupefacente, il cittadino nigeriano è stato tratto in arresto per spaccio ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90. Tutto il materiale rinvenuto, compresi i 1005 euro e i 2 telefoni cellulari, è stato sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti e per il proseguimento delle indagini.

