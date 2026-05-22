Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e diversi sequestri il bilancio in un’operazione della Polizia di Stato condotta nel pomeriggio del 21 maggio a Vicenza, dove un cittadino nigeriano di 31 anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti nei Giardini Salvi. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga e trovato in possesso di 14 involucri di droga, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

Operazione della Polizia di Stato nei Giardini Salvi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel corso delle consuete attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle ore 17:00 del 21 maggio, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Vicenza ha notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’ingresso dei Giardini Salvi, lato Piazzale Mutilato.

Alla vista dell’auto della polizia, il soggetto ha cercato di allontanarsi rapidamente dal parco, osservando attentamente i movimenti degli agenti e tentando di nascondere alcuni oggetti nelle tasche e nel borsello.

Il tentativo di fuga e l’intervento delle Volanti

Per evitare che l’uomo riuscisse a fuggire verso l’area verde, gli agenti hanno aggirato il parco e richiesto il supporto di una seconda Volante, così da isolare tutte le possibili vie di fuga. Il sospettato è stato raggiunto in Piazzale Mutilato, dove ha tentato nuovamente di sottrarsi al controllo dirigendosi velocemente verso un bar della zona.

Durante questa fase, gli operatori hanno notato che l’uomo si liberava di alcuni involucri bianchi, gettandoli in un cestino portarifiuti situato nelle vicinanze.

Recupero della droga e identificazione dei presenti

Gli agenti hanno raggiunto il sospettato all’interno dell’esercizio pubblico, dove nel frattempo si era avvicinato a un connazionale, classe 1988, senza fissa dimora e risultato estraneo ai fatti. Con il supporto della Polizia Locale, è stata effettuata l’identificazione dei presenti, mentre un operatore della Volante ha provveduto a controllare il contenuto del cestino dei rifiuti.

L’ispezione ha permesso di recuperare un sacchetto dell’immondizia contenente, oltre a scarti ordinari, esattamente 14 involucri di cellophane che erano stati gettati poco prima dal sospettato.

Analisi della sostanza e sequestro dei beni

I successivi accertamenti condotti dal personale della Polizia Scientifica di Vicenza hanno confermato che il materiale recuperato era costituito da sostanze stupefacenti. Tutta la droga è stata sottoposta a sequestro penale, insieme al telefono cellulare in uso all’uomo e al denaro contante trovato nella sua disponibilità.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, il denaro è stato ritenuto provento dell’attività di spaccio, in considerazione del confezionamento parcellizzato della droga, dell’assenza di un’occupazione lavorativa e del contesto in cui è avvenuto il controllo.

Identificazione e precedenti del fermato

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per la completa identificazione tramite rilievi foto-dattiloscopici. Il riscontro delle banche dati AFIS/SDI ha confermato le generalità del 31enne, evidenziando numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, immigrazione e contravvenzioni. Inoltre, a suo carico risultava un Avviso Orale emesso dal Questore di Vicenza il 19 gennaio 2023.

Arresto e provvedimenti successivi

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto alle ore 17:25 per il reato previsto dall’art. 73 c. 5 del D.P.R. 309/90. Il rito direttissimo si è svolto nella mattinata successiva e il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Inoltre, in relazione alla sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale, gli è stato notificato un formale invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione per il 28 maggio 2026 alle ore 08:30. Tutti i beni sequestrati sono stati depositati presso il Corpo di Guardia della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA