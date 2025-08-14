Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini nordafricani sono stati indagati per trasporto e abbandono di rifiuti pericolosi a seguito di un intervento della Polizia in Viale Camisano, a Vicenza, nella mattinata del 13 agosto. L’episodio è avvenuto pochi giorni dopo l’inasprimento delle sanzioni previsto dal nuovo Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116, volto a contrastare l’abbandono illecito di rifiuti. Secondo quanto si apprende dal sito della Polizia di Stato, i due uomini sono stati fermati mentre scaricavano materiali di vario genere da un autocarro, poi sequestrato insieme ai rifiuti abbandonati. Le indagini sono in corso anche sulla proprietà del veicolo coinvolto.

Il controllo della Polizia e la scoperta dei rifiuti abbandonati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella mattinata del 13 agosto, quando una pattuglia della Squadra Volanti, impegnata in un servizio di controllo del territorio in Vicenza, ha notato un autocarro parcheggiato su un’area sterrata di Viale Camisano. Gli agenti si sono avvicinati al mezzo e hanno sorpreso due soggetti intenti a scaricare diversi materiali dal veicolo.

Alla vista dell’auto di servizio, i due uomini sono risaliti rapidamente a bordo dell’autocarro e hanno tentato di allontanarsi, ma la loro fuga è stata immediatamente bloccata dal tempestivo intervento della volante, che si è posizionata davanti al mezzo impedendone la marcia.

L’identificazione e il sequestro

Gli agenti hanno quindi proceduto all’identificazione dei fermati: si tratta di un cittadino marocchino di 58 anni, alla guida del veicolo, e di un cittadino egiziano di 21 anni. Dietro l’autocarro, a terra, è stato rinvenuto un grande cumulo di rifiuti di varia natura: calcinacci, porte, cartucce toner, lamiere, sedie, elettrodomestici e altri materiali.

Dai successivi accertamenti è emerso che i rifiuti erano stati raccolti dai due uomini presso un’abitazione privata a Vicenza e che il furgone utilizzato per il trasporto apparteneva a una terza persona, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

L’intervento dell’Arpav e la violazione ambientale

Sul posto sono stati chiamati anche i tecnici dell’Arpav, che hanno effettuato un sopralluogo per valutare la situazione ambientale. Gli esperti hanno accertato che si trattava di una gestione non autorizzata di rifiuti, in violazione delle norme previste dal Testo Unico ambientale.

Il materiale abbandonato, stimato in 3-4 metri cubi, insieme al veicolo utilizzato per il trasporto, è stato sottoposto a sequestro penale dagli agenti intervenuti.

Le indagini e le accuse

I due cittadini nordafricani sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Scientifica per le procedure di foto-segnalamento. Entrambi sono stati indagati in stato di libertà per il reato di trasporto ed abbandono di rifiuti pericolosi. Inoltre, il ventunenne egiziano è stato indagato anche per inottemperanza al decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto e notificato il 22 agosto 2024.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità del proprietario del furgone, che non era presente al momento dell’intervento ma risulta coinvolto nella vicenda.

Il contesto normativo: nuove sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti

L’episodio si è verificato a soli cinque giorni dall’entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada introdotte dal Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116, che ha previsto un inasprimento delle sanzioni per chi si rende responsabile di abbandono di rifiuti. Le nuove norme mirano a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno, che rappresenta una delle principali criticità ambientali nelle aree urbane e periferiche.

Le autorità sottolineano come l’aumento delle pene e dei controlli sia finalizzato a tutelare il territorio e la salute pubblica, scoraggiando comportamenti illeciti e promuovendo una gestione corretta dei rifiuti.

L’episodio di Vicenza si inserisce in un quadro più ampio di azioni di contrasto all’abbandono di rifiuti e alla gestione illecita degli stessi. Le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, compresa la posizione del proprietario del veicolo utilizzato per il trasporto dei materiali. Nel frattempo, il sequestro dei rifiuti e del mezzo rappresenta un segnale concreto della volontà delle istituzioni di intervenire con fermezza contro chi mette a rischio l’ambiente e la legalità.

