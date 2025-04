Vicenza, devasta 14 auto nel parcheggio dell’ospedale San Bortolo: 19enne arrestato con arnesi da scasso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Vicenza per furti e danneggiamenti su 14 autovetture parcheggiate. L’operazione è avvenuta nella notte, intorno all’una, quando il ragazzo è stato sorpreso all’interno di un’auto danneggiata.

Arresto in flagranza di reato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le Volanti della Questura hanno tratto in arresto D.K., cittadino italiano già noto per numerosi precedenti legati a sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio. Il giovane è stato colto in flagrante dagli agenti mentre si trovava all’interno dell’abitacolo di una delle vetture danneggiate poco prima.

Scoperti numerosi furti e danneggiamenti

Dopo un approfondito sopralluogo, gli agenti hanno accertato che su almeno 14 autovetture, parcheggiate in Via Torquato Tasso, si erano verificati altrettanti furti e danneggiamenti. Le auto erano situate in un’area temporaneamente adibita al parcheggio del personale dell’Ospedale San Bortolo.

Strumenti da scasso rinvenuti

Durante la perquisizione, sono stati trovati nella disponibilità del giovane coltellini multiuso, punte per trapani e cacciaviti di vario taglio, utilizzati per forzare le serrature delle auto in sosta. Alla luce di questi riscontri e di almeno quattro denunce già presentate dai proprietari delle auto, il giovane è stato trattenuto presso le Camere della Questura.

In attesa dell’udienza di convalida

Il giovane attende l’udienza di convalida che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Vicenza. Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa dall’Ufficio procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza sarà accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.

