Vicenza, fermato con ovuli in bocca: li ingoia davanti alla polizia, ricoverato e poi arrestato

È di un arresto e il sequestro di 21 ovuli di droga il bilancio di un’operazione della Polizia a Vicenza. Un giovane nigeriano è stato fermato per traffico di stupefacenti dopo aver ingerito ovuli contenenti eroina e cocaina. L’episodio è avvenuto durante un controllo di routine delle Volanti in Viale San Lazzaro.

Il controllo e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane, identificato come E.B., classe ’95, regolare sul territorio nazionale e con precedenti per stupefacenti, ha attirato l’attenzione degli agenti durante un controllo. Mostrando difficoltà nell’eloquio, è stato invitato a espellere quanto aveva in bocca, ma ha invece ingerito circa 20 ovuli, rendendo necessario il suo ricovero.

Il ricovero e la scoperta

Dopo quasi 24 ore di osservazione, i sanitari hanno somministrato la terapia necessaria per favorire l’espulsione degli ovuli. Ne sono stati recuperati 21, contenenti eroina e cocaina, per un peso complessivo di circa 15 grammi. L’intervento medico è stato cruciale per evitare conseguenze più gravi per il giovane.

Sequestro di beni

Oltre agli ovuli, gli agenti hanno proceduto al sequestro di due telefoni cellulari e un centinaio di euro in contanti, trovati nella disponibilità del giovane. Questi elementi potrebbero fornire ulteriori indizi sulle attività illecite del sospettato.

Presunzione di innocenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, si sottolinea che la misura è stata adottata di iniziativa dall’Ufficio procedente. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.

