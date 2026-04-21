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Oltre 2,2 milioni di euro sequestrati a seguito di un’operazione della Guardia di Finanza che ha colpito un ingegnere e altri soggetti giuridici, accusati di aver orchestrato una frode sui crediti d’imposta legati al Superbonus 110%. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, è stata condotta a seguito di un’indagine che ha portato all’emissione di un decreto di sequestro preventivo da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. Secondo quanto si apprende dal sito della Guardia di Finanza, il sistema fraudolento sarebbe stato ideato per generare e monetizzare crediti d’imposta inesistenti, arrecando un danno ingente alle casse dello Stato.

Le indagini e il meccanismo della frode

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’indagine è stata sviluppata dal Gruppo di Bassano del Grappa e ha permesso di ricostruire un articolato schema illecito. L’ingegnere, titolare di una ditta individuale, avrebbe ideato un sistema basato sull’emissione di fatture per lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione mai realmente eseguiti. In questo modo, venivano creati fittiziamente crediti d’imposta che venivano poi accreditati nei cosiddetti “cassetti fiscali” di clienti ignari.

Il coinvolgimento di un architetto compiacente, indagato per false attestazioni nelle asseverazioni tecniche, avrebbe consentito di rafforzare la credibilità delle pratiche. La frode si sarebbe ulteriormente aggravata attraverso la falsificazione delle firme dei committenti sui moduli di cessione del credito, permettendo così all’ingegnere di trasferire illecitamente i crediti a proprio favore.

La monetizzazione dei crediti e i profitti illeciti

Una volta acquisiti, i crediti d’imposta inesistenti venivano ceduti a società terze, che ne consentivano la monetizzazione. Questo passaggio ha permesso agli indagati di ottenere un profitto illecito quantificato in oltre un milione di euro. Complessivamente, il sistema avrebbe generato oltre 4 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi, una cifra che testimonia la portata della frode e il danno arrecato alle finanze pubbliche.

L’Autorità Giudiziaria ha quindi disposto il sequestro dei crediti ancora giacenti e nella disponibilità degli indagati e delle società cessionarie, oltre che del profitto illecito derivante dalla loro vendita.

Le perquisizioni e i sequestri

Le operazioni di sequestro sono state condotte anche attraverso perquisizioni presso le abitazioni e gli uffici degli indagati, con il supporto di unità cinofile specializzate nella ricerca di denaro contante. I finanzieri vicentini hanno sottoposto a sequestro beni per un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro, comprendenti crediti d’imposta, disponibilità finanziarie su conti correnti e un appartamento situato nel territorio vicentino.

Questi provvedimenti mirano a bloccare la disponibilità dei beni riconducibili agli indagati, impedendo così la dispersione del profitto illecito e garantendo la tutela delle risorse pubbliche.

IPA