Un cittadino nigeriano fermato e indagato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale a Vicenza, nella zona di Campo Marzo. L’uomo è stato notato dagli agenti mentre si aggirava con fare sospetto e, dopo aver tentato la fuga, è stato bloccato e trovato in possesso di marijuana.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 12.05 del 5 ottobre 2025, quando una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Vicenza stava effettuando un servizio di controllo del territorio nella zona di Campo Marzo. Gli agenti hanno notato un uomo che, con atteggiamento sospetto, continuava a voltarsi e a osservare l’auto di servizio.

L’inseguimento a piedi e il tentativo di disfarsi della droga

Alla vista degli agenti, il soggetto ha ignorato l’ordine di fermarsi e si è dato a una precipitosa fuga, imboccando via Verdi in direzione Monte Berico. Uno degli operatori è sceso dall’auto e si è lanciato all’inseguimento a piedi. Durante la corsa, il fuggitivo si è liberato di un piccolo involucro, gettandolo nella vegetazione ai margini della strada. L’involucro è stato successivamente recuperato dagli agenti.

Il fermo e l’identificazione

Il tentativo di fuga è terminato poco dopo, quando l’uomo, attraversando il primo passaggio pedonale di via Verdi per tornare verso Campo Marzo, si è trovato di fronte l’agente che lo inseguiva. Nel frattempo, l’altro operatore ha raggiunto la scena con l’auto di servizio e il soggetto è stato fatto salire a bordo per essere condotto in Questura.

L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato negli uffici della Questura di Vicenza per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. È stato così identificato come un cittadino nigeriano, classe ’90, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ma senza fissa dimora.

Il sequestro della marijuana e del denaro

Le analisi effettuate dalla Polizia Scientifica hanno permesso di accertare che l’involucro recuperato conteneva 24,99 grammi di marijuana. La sostanza è stata posta sotto sequestro insieme a 59 euro in contanti e a un telefono cellulare trovati in possesso dell’uomo.

Le accuse e la posizione giudiziaria

Il cittadino nigeriano è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 409/90. La misura è stata adottata di iniziativa dall’Ufficio procedente.

IPA