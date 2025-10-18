Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dodici persone indagate per inquinamento ambientale e omessa bonifica dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Vicenza. Gli indagati, tra cui amministratori, responsabili tecnici e direttori di cantiere, sono stati coinvolti nella gestione delle opere della Superstrada Pedemontana Veneta tra il 28 giugno 2021 e il 23 gennaio 2024, nei territori di Castelgomberto, Malo e Montecchio Maggiore. Secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state violate le prescrizioni tecniche sull’uso di additivi nel calcestruzzo, causando una significativa contaminazione delle acque e omettendo la bonifica dei siti interessati.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la conclusione delle indagini preliminari è stata notificata nei giorni scorsi a dodici persone. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha visto la collaborazione tecnica dell’A.R.P.A.V. locale, che ha fornito supporto analitico e scientifico per la caratterizzazione ambientale delle aree coinvolte nei lavori della Superstrada Pedemontana Veneta.

Chi sono gli indagati e quali sono le accuse

Tra gli indagati figurano componenti degli organi di amministrazione delle società coinvolte, responsabili tecnici e direttori di cantiere. Le accuse mosse nei loro confronti riguardano, a vario titolo, i reati di inquinamento ambientale e omessa bonifica, previsti dagli articoli 452 bis e 452 terdecies del codice penale. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero omesso di rispettare le prescrizioni tecniche relative alla composizione del calcestruzzo proiettato utilizzato nelle opere sotterranee, impiegando un additivo accelerante denominato “Mapequick AF1000” contenente acido perfluorobutanoico (PFBA) in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dal parere dell’Istituto Superiore di Sanità n. 24565/2015.

I luoghi coinvolti: gallerie e territori comunali

Le opere oggetto delle indagini si concentrano sulla Galleria naturale di Malo, situata nei territori comunali di Castelgomberto e Malo, e sulla Galleria naturale di Sant’Urbano, nel territorio di Montecchio Maggiore. In queste aree, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero state adottate pratiche non conformi alle normative ambientali, con conseguente contaminazione delle acque superficiali e sotterranee.

Le modalità della presunta contaminazione

Gli investigatori hanno accertato che, durante la realizzazione delle opere in sotterraneo, sarebbe stato utilizzato un additivo accelerante per il calcestruzzo, il “Mapequick AF1000”, contenente acido perfluorobutanoico (PFBA). Le concentrazioni di questa sostanza avrebbero superato i valori soglia indicati dall’Istituto Superiore di Sanità, determinando una significativa contaminazione delle acque nelle aree interessate dai lavori. A ciò si aggiunge la contestazione dell’omessa bonifica e del mancato ripristino dei luoghi, nonostante la piena consapevolezza dell’avvenuto inquinamento.

Il periodo dei fatti contestati

I fatti oggetto delle indagini sono stati commessi tra il 28 giugno 2021 e il 23 gennaio 2024. In questo arco temporale, le attività di realizzazione delle gallerie e delle infrastrutture della Superstrada Pedemontana Veneta nei territori di Castelgomberto, Malo e Montecchio Maggiore sarebbero state caratterizzate da violazioni delle prescrizioni tecniche e dalla mancata adozione di misure di bonifica ambientale.

