È stato arrestato un giovane per la violazione delle misure cautelari dopo aver minacciato atti autolesionistici nella casa di famiglia. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 13.00 a Vicenza, dove la Polizia è intervenuta su richiesta dei familiari allarmati dal comportamento del ragazzo, già sottoposto a provvedimenti restrittivi per precedenti reati riconducibili al “Codice Rosso”. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane è stato poi trattenuto in Questura e, dopo la convalida dell’arresto, rimesso in libertà dal Tribunale di Vicenza.

La segnalazione e l’arrivo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto dai familiari del giovane, preoccupati per il suo comportamento aggressivo e minaccioso. Il ragazzo, già destinatario di una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, era rientrato nell’abitazione in violazione delle disposizioni imposte dall’autorità giudiziaria. La situazione si è aggravata quando il giovane ha afferrato un coltello da cucina, minacciando di ferirsi.

L’intervento degli agenti e la gestione dell’emergenza

All’arrivo della Volante, gli agenti hanno trovato il giovane con alcune abrasioni agli avambracci, segno di tentativi di autolesionismo. Gli operatori sono riusciti a contenerlo, impedendo che si procurasse ulteriori danni. Dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale S. Bortolo per le cure necessarie. Solo dopo aver ricevuto l’assistenza medica, il giovane è stato trasferito in Questura per le procedure di rito.

L’arresto e le motivazioni

Il giovane è stato arrestato per la violazione delle misure cautelari in atto, in particolare per aver fatto ritorno nell’abitazione familiare e per essersi avvicinato ai parenti, nonostante il divieto imposto a seguito di una precedente denuncia per reati previsti dal “Codice Rosso”. Il Codice Rosso, introdotto per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere, prevede una corsia preferenziale per la trattazione di questi casi e l’applicazione di misure restrittive immediate nei confronti dei presunti responsabili.

Le fasi successive: la convalida dell’arresto

Come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata odierna, il Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, ma ha disposto la remissione in libertà del ragazzo, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento con rito direttissimo, che consente una trattazione rapida dei casi di arresto in flagranza.

