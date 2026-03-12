Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 7 giorni a carico di un locale nella zona est di Vicenza, dopo che un avventore ha minacciato alcuni residenti con un machete in seguito a lamentele per rumori. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della provincia, Francesco Zerilli, a seguito di quanto accaduto il 4 gennaio scorso.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo un grave episodio avvenuto all’interno di un esercizio pubblico situato nella zona est di Vicenza. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario a seguito di una denuncia presentata da alcuni residenti, esasperati dai continui rumori provenienti dal locale.

I fatti: minacce e tensione tra residenti e locale

Secondo quanto ricostruito, il 4 gennaio alcuni abitanti della zona si sono recati presso il locale per lamentarsi dei rumori eccessivi causati dall’attività commerciale. In risposta, un avventore – compagno della proprietaria – ha affrontato in modo brusco i residenti, spingendoli fuori dal ristorante. La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo ha prelevato un grosso machete dalla propria auto, parcheggiata nelle vicinanze, e lo ha brandito per minacciare i presenti, con l’intento di allontanarli definitivamente.

La denuncia e le prove video

Durante l’episodio, una delle persone minacciate ha avuto la prontezza di filmare la scena. Nei giorni successivi, il video è stato consegnato alla Questura di Vicenza insieme a una formale denuncia, fornendo così elementi fondamentali per l’avvio delle indagini e delle procedure amministrative.

Il provvedimento amministrativo

L’autorità di pubblica sicurezza, dopo aver avviato il procedimento e aver dato la possibilità alla titolare del locale di partecipare all’iter amministrativo, ha deciso per la sospensione della licenza per 7 giorni. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di tensione tra l’esercizio commerciale e i residenti della zona.

Controlli rafforzati e chiusura temporanea

In seguito ai fatti, il Questore della provincia di Vicenza ha disposto un’intensificazione dei controlli sia all’interno del locale che nelle immediate vicinanze. L’attività di monitoraggio, svolta anche con il supporto delle altre forze di polizia, ha portato alla chiusura temporanea dell’esercizio pubblico per sette giorni, come previsto dal provvedimento amministrativo.

IPA