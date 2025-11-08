Vicenza, perquisito in un’indagine sullo spaccio: in casa contanti e materiale per confezionare la droga
Perquisizione a Vicenza: sequestrati 700 euro e materiale per confezionamento droga a un cittadino nigeriano, indagato per spaccio.
È stato eseguito un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un cittadino nigeriano residente a Vicenza, nell’ambito di un’indagine sullo spaccio di stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato al sequestro di settecento euro e di materiale per il confezionamento di droga.
Indagine coordinata dalla Procura
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 6 novembre gli agenti della sezione narcotici della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di un cittadino nigeriano, classe ’97, domiciliato a Vicenza. L’attività si inserisce in un più ampio contesto investigativo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica.
Le attività investigative e la perquisizione
L’indagine ha preso avvio a seguito delle recenti e numerose operazioni di contrasto al traffico e allo spaccio di droga condotte dalla Polizia di Stato di Vicenza. Gli accertamenti hanno permesso di individuare una fitta rete di spaccio di sostanze psicotrope, riconducibile all’indagato. La perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del soggetto, ha consentito di rinvenire e sequestrare settecento euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga.
Il sequestro e le indagini in corso
Durante il controllo, gli agenti hanno sequestrato il denaro e il materiale trovato nell’abitazione, elementi che secondo gli investigatori sarebbero collegati all’attività di spaccio. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico di stupefacenti nella città di Vicenza.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.