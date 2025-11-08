Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un cittadino nigeriano residente a Vicenza, nell’ambito di un’indagine sullo spaccio di stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato al sequestro di settecento euro e di materiale per il confezionamento di droga.

Indagine coordinata dalla Procura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 6 novembre gli agenti della sezione narcotici della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di un cittadino nigeriano, classe ’97, domiciliato a Vicenza. L’attività si inserisce in un più ampio contesto investigativo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica.

Le attività investigative e la perquisizione

L’indagine ha preso avvio a seguito delle recenti e numerose operazioni di contrasto al traffico e allo spaccio di droga condotte dalla Polizia di Stato di Vicenza. Gli accertamenti hanno permesso di individuare una fitta rete di spaccio di sostanze psicotrope, riconducibile all’indagato. La perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del soggetto, ha consentito di rinvenire e sequestrare settecento euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il sequestro e le indagini in corso

Durante il controllo, gli agenti hanno sequestrato il denaro e il materiale trovato nell’abitazione, elementi che secondo gli investigatori sarebbero collegati all’attività di spaccio. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico di stupefacenti nella città di Vicenza.

