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Un cittadino italiano di 73 anni è stato arrestato a Vicenza per reati fiscali, in esecuzione di un ordine della Procura Generale. L’uomo, domiciliato a Grisignano di Zocco, dovrà scontare 6 anni e 6 mesi di reclusione per violazioni in materia di imposte sui redditi, IVA e legge fallimentare.

Operazione della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 9 aprile 2026 gli operatori della Squadra Mobile della “Sezione Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione” di Vicenza hanno rintracciato il cittadino italiano, residente in città ma domiciliato a Grisignano di Zocco. L’uomo era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia.

Le accuse e la condanna

L’arrestato era stato riconosciuto colpevole di una serie di reati legati alla disciplina delle imposte sui redditi, all’IVA e alla legge fallimentare. Si tratta di violazioni che rientrano tra i reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, per i quali la legge prevede pene severe. In questo caso, la sentenza ha stabilito una pena complessiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione.

L’esecuzione del provvedimento

Dopo aver identificato con certezza il soggetto, gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo. L’uomo è stato quindi accompagnato presso la casa circondariale locale, dove sconterà la pena prevista dalla sentenza.

Il contesto territoriale

L’operazione si è svolta tra Vicenza e Grisignano di Zocco, dove l’uomo risultava domiciliato. L’ordine di esecuzione della pena era stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, a seguito di una condanna definitiva per reati fiscali. L’arresto e la traduzione in carcere sono avvenuti nella città di Vicenza.

IPA