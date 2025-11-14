Vicenza, ruba bicicletta e scappa; fermato pochi metri dopo: nello zaino materiale sospetto Cittadino rumeno fermato in via Brunialti per possesso di armi e ricettazione: trovati coltello, cacciavite e bicicletta rubata.

Un cittadino rumeno, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in via Brunialti a Vicenza per possesso di armi e ricettazione di una bicicletta rubata. L’uomo, classe 1997 e senza fissa dimora, è stato sottoposto a controllo dalla Squadra Volante nella mattinata di ieri, dopo essere stato notato mentre transitava a bordo di una bicicletta. Durante la perquisizione, sono stati trovati un coltello e un cacciavite di circa 20 cm ciascuno. Ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che la due ruote era stata sottratta poco prima in via Trento.

Il controllo della Squadra Volante

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante hanno deciso di procedere al controllo di un cittadino rumeno, classe 1997, già conosciuto per precedenti penali e privo di una residenza stabile. L’uomo è stato fermato mentre percorreva via Brunialti a bordo di una bicicletta.

Il ritrovamento degli oggetti sospetti

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nello zaino del fermato un coltello e un cacciavite, entrambi della lunghezza di circa 20 cm. Gli strumenti, considerati potenzialmente pericolosi e idonei allo scasso, hanno subito destato sospetti sulla reale intenzione del soggetto.

La verifica sulla bicicletta

Non essendo chiara la provenienza della bicicletta, gli operatori hanno richiesto l’intervento dell’Ufficio Denunce della Questura. Gli accertamenti hanno rivelato che il velocipede era stato oggetto di furto poco prima in via Trento, confermando così i sospetti degli agenti sulla possibile ricettazione del mezzo.

Le conseguenze per il cittadino fermato

L’uomo è stato accompagnato in Questura, dove è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e formalmente indagato in stato di libertà per possesso di armi, strumenti atti allo scasso e ricettazione della bicicletta. La misura è stata adottata direttamente dagli agenti intervenuti, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

