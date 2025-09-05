Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto a Vicenza, dove nella tarda serata di ieri un uomo è stato sorpreso a tentare un furto aggravato in un’area condominiale. L’episodio è avvenuto il 4 settembre 2025 in via Mora, quando un residente ha interrotto l’azione criminosa e ha trattenuto il sospettato fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 23.00 di ieri sera. Un residente, rientrando presso la propria abitazione in via Mora, ha notato un uomo intento a forzare con un cacciavite il lucchetto che assicurava una bicicletta a un monopattino elettrico, custoditi nel locale seminterrato del condominio. Il valore del monopattino è stato stimato in circa 300 euro. L’area, regolarmente protetta da un cancello automatico, è risultata teatro del tentativo di furto.

L’azione del cittadino e l’arrivo della Polizia

Il residente, accortosi dell’azione sospetta, ha prontamente interrotto il tentativo di effrazione e ha trattenuto il presunto autore fino all’arrivo delle pattuglie della Squadra Volanti. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato sia il velocipede che il monopattino elettrico rovesciati a terra, ancora collegati da una catena con lucchetto danneggiato. Sul pavimento è stato rinvenuto anche un cacciavite parzialmente deformato, indicato come lo strumento utilizzato per il tentativo di scasso.

I danni ai mezzi e la testimonianza della proprietaria

La proprietaria del monopattino, presente sul luogo, ha segnalato ulteriori danni al telaio del mezzo, tali da comprometterne il funzionamento. Il tentativo di furto non solo è stato sventato, ma ha anche provocato un danno materiale che potrebbe richiedere interventi di riparazione.

L’identificazione e l’arresto dell’uomo

L’uomo fermato è stato identificato come M.C., 26enne cittadino romeno. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati contro la persona e contro il patrimonio, oltre che per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria.

La misura di prevenzione: foglio di via obbligatorio

Alla luce dei numerosi pregiudizi penali e di polizia a carico dell’indagato, il Questore ha disposto anche una misura di prevenzione: il foglio di via obbligatorio dalla città di Vicenza. Tale provvedimento mira a tutelare la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori episodi di reato nella zona.

IPA