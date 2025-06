Vicenza, tenta di rubare un monopattino ed evade dai domiciliari: arrestato in piena notte in Viale della Pace

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per furto ed evasione della Polizia di Stato a Vicenza. Nella notte, un uomo di origine ivoriana è stato fermato mentre cercava di rubare un monopattino in Viale della Pace. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione, trovando il sospetto in stato di alterazione e in possesso di un telefono cellulare rubato.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle ore 01.00 di notte. Gli agenti della Squadra Volante, durante il loro servizio di controllo del territorio, sono stati allertati della presenza di un individuo sospetto in Viale della Pace. L’uomo, di carnagione scura, era stato visto mentre tentava di rubare un monopattino.

Dettagli dell’arresto

Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato il sospetto steso a terra, in evidente stato di alterazione. Il richiedente, che aveva assistito alla scena, ha indicato l’uomo come l’autore del tentativo di furto del monopattino e del furto del suo telefono cellulare, utilizzato per riprendere l’azione criminosa.

Identificazione e conseguenze legali

Il soggetto è stato identificato come B.A., nato nel 1998 in Costa d’Avorio. Durante il controllo, è emerso che l’uomo era già sottoposto alla misura di sicurezza degli arresti domiciliari. Pertanto, è stato arrestato anche per evasione.

Procedura successiva all’arresto

B.A. è stato accompagnato in Questura per i rilievi fotodattiloscopici e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, che si è tenuta nella mattinata odierna presso il Tribunale di Vicenza. Al medesimo è stato notificato anche l’Ammonimento del Questore.

Presunzione di innocenza

Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.

Fonte foto: IPA