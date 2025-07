Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo denunciato per tentato furto dalla Polizia avvenuto nella serata del 30 luglio a Vicenza. L’episodio si è verificato intorno alle 18.30, quando una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha sorpreso un individuo intento ad armeggiare vicino a delle biciclette parcheggiate nella cosiddetta “Zona Rossa”, area sottoposta a speciali misure di controllo. L’uomo è stato fermato e trovato in possesso di tronchesi, strumenti comunemente utilizzati per forzare lucchetti, e ha ammesso di aver tentato di rubare una bicicletta elettrica. L’azione è stata compiuta nell’ambito dei controlli disposti per garantire la sicurezza pubblica e prevenire reati contro il patrimonio.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nell’ambito delle attività di controllo del territorio, intensificate nella “Zona Rossa” di Vicenza per contrastare episodi di furto e altre violazioni. Gli agenti della Squadra Volanti, durante il servizio, hanno notato un soggetto che si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune biciclette assicurate con lucchetti.

L’intervento della Polizia e il sequestro degli strumenti

Nel tardo pomeriggio del 30 luglio, intorno alle 18.30, la pattuglia della Questura di Vicenza ha individuato un uomo che, con atteggiamento circospetto, stava armeggiando vicino a una rastrelliera di biciclette. Alla vista degli agenti, il soggetto ha cercato di nascondere sotto il giubbotto delle tronchesi, attrezzo tipicamente impiegato per tagliare catene e lucchetti. Gli strumenti sono stati immediatamente sequestrati dagli operatori di polizia, che hanno così impedito il compimento di un possibile furto.

La confessione e la dinamica dei fatti

L’uomo fermato non ha opposto resistenza all’intervento degli agenti e non ha mostrato atteggiamenti aggressivi. Al contrario, ha ammesso spontaneamente di aver tentato di appropriarsi di una bicicletta elettrica parcheggiata nella zona. Sebbene il veicolo non abbia subito danni, erano ben visibili i segni lasciati dalle tronchesi sul lucchetto, a testimonianza del tentativo di effrazione. L’ammissione di responsabilità ha permesso agli agenti di ricostruire rapidamente la dinamica dell’accaduto e di procedere secondo quanto previsto dalla legge.

I precedenti e le misure adottate

Dai controlli effettuati è emerso che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. In virtù della violazione dell’ordinanza istitutiva della “Zona Rossa”, emessa dal Prefetto per tutelare la sicurezza pubblica in aree particolarmente sensibili della città, all’uomo è stato notificato l’ordine di allontanamento. Tale provvedimento, previsto per chi si rende responsabile di comportamenti illeciti nella zona, mira a prevenire ulteriori episodi di furto e a garantire la tranquillità dei cittadini.

L’episodio avvenuto il 30 luglio conferma l’efficacia delle strategie di controllo adottate nella “Zona Rossa” di Vicenza. Grazie alla prontezza degli agenti della Squadra Volanti, è stato possibile sventare un furto e denunciare il responsabile, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. Le forze dell’ordine continueranno a presidiare il territorio e a intervenire con determinazione per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

