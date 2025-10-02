Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Vicenza dove un giovane di 26 anni, di nazionalità guineana e senza fissa dimora, è stato fermato con l’accusa di tentata rapina impropria e tentati furti con strappo dopo aver preso di mira tre passanti in diverse zone della città. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare la fuga dell’uomo e di garantire la sicurezza dei cittadini.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a partire dalle ore 10:40 circa di questa mattina. Il protagonista della vicenda, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, avrebbe tentato di sottrarre con la forza il telefono cellulare a un 75enne italiano all’interno del parco Fornaci. Non riuscendo nell’intento, si è poi diretto verso altri due passanti, un cittadino venezuelano di 70 anni e un italiano di 84 anni, rispettivamente in via Quintino Sella e via Battaglione Framarin.

I dettagli dell’aggressione e dei tentativi di furto

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 26enne avrebbe agito in rapida successione, scegliendo come vittime persone anziane e apparentemente più vulnerabili. In tutti e tre i casi, i tentativi di furto con strappo non sono andati a buon fine: le vittime sono riuscite a trattenere i propri effetti personali e, fortunatamente, non hanno riportato lesioni fisiche. L’allarme è scattato immediatamente, consentendo alle forze dell’ordine di attivare il dispositivo di controllo del territorio.

L’intervento coordinato delle forze dell’ordine

La risposta dei Carabinieri è stata rapida ed efficace. La sinergia tra la Sezione Radiomobile, i militari della locale Stazione e la Compagnia di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” – in questi giorni impegnata a Vicenza per rafforzare i servizi perlustrativi – ha permesso di cinturare rapidamente l’area interessata. Grazie a questa azione coordinata, il sospetto è stato individuato e fermato nelle vie circostanti, ponendo fine alla sua fuga e prevenendo ulteriori episodi di reato.

L’importanza della presenza sul territorio

L’episodio odierno mette in luce il ruolo fondamentale della presenza capillare dell’Arma sul territorio e il valore aggiunto fornito dal concorso operativo della C.I.O. L’intervento congiunto ha consentito di potenziare il dispositivo di prevenzione generale e di garantire una risposta tempestiva ed efficace a tutela della sicurezza della comunità locale. La collaborazione tra le diverse articolazioni dei Carabinieri si è rivelata decisiva per la buona riuscita dell’operazione.

Le conseguenze per l’arrestato

Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si precisa che la misura cautelare è stata adottata su iniziativa del Comando procedente e che, secondo il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna o provvedimenti analoghi.

IPA