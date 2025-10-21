Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 36enne originario del Kosovo per violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale. L’uomo, già espulso dall’Italia per dieci anni a causa di numerosi reati, è stato identificato e fermato dalla Squadra Volante durante un controllo notturno in Vicenza. L’arresto è stato eseguito dopo che la sua identità è stata confermata tramite rilievi foto-dattiloscopici e riscontri nelle banche dati delle forze dell’ordine.

Controllo notturno e identificazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso della notte scorsa, quando una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nell’ordinaria attività di controllo del territorio, ha fermato due soggetti in Corso SS Felice e Fortunato, a Vicenza. Durante la verifica dei documenti tramite la banca dati SDI, è emersa una segnalazione a carico di uno dei fermati: un 36enne kosovaro, già noto alle forze dell’ordine.

La segnalazione dei Carabinieri di Padova

La banca dati ha evidenziato che il soggetto era destinatario di un rintraccio/segnalazione emesso il 20 luglio 2025 dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Padova, con l’indicazione di accertarne l’identità e l’eventuale utilizzo di alias. Il sospetto era che potesse trattarsi di un pluripregiudicato già espulso dal territorio nazionale per dieci anni.

Accertamenti in Questura e conferma dell’identità

Alla luce di quanto emerso, il 36enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Vicenza, dove sono stati effettuati i rilievi foto-dattiloscopici. Le comparazioni hanno confermato che si trattava effettivamente del pluripregiudicato già espulso in precedenza dalle autorità italiane.

Espulsione e rimpatrio nel 2024

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che il 16 aprile 2025, su disposizione del Prefetto di Padova, il 36enne era stato espulso dall’Italia per dieci anni. Dopo essere stato trattenuto presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo, era stato rimpatriato con scorta nel giugno 2024, in esecuzione del decreto di espulsione.

Numerosi precedenti penali

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti, era gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica. Questi elementi hanno contribuito a rafforzare la posizione delle forze dell’ordine nel procedere all’arresto.

Arresto per violazione del divieto di reingresso

Alla luce delle verifiche e dei precedenti a suo carico, il 36enne kosovaro è stato tratto in arresto per violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, del Testo Unico sull’Immigrazione.

Prossimi passi: accompagnamento in frontiera

Il Questore di Vicenza sta predisponendo il provvedimento per l’accompagnamento del soggetto in frontiera aerea, al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla normativa vigente.

