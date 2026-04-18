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È stato sventato un tentativo di truffa finanziaria ai danni di un sacerdote, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri di Vicenza. La somma di 24.000 euro stava per essere sottratta dal conto corrente della vittima, ma l’operazione è stata bloccata in extremis grazie alla rapidità d’azione dei militari e alla collaborazione con l’istituto bancario coinvolto.

La dinamica della truffa: lo spoofing e la manipolazione tecnica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta nella giornata odierna e ha visto protagonista un sacerdote del territorio, vittima di una sofisticata truffa nota come “spoofing”. L’episodio ha avuto inizio in mattinata, quando il religioso ha ricevuto un SMS apparentemente inviato dal circuito bancario Nexi, che segnalava una falsa allerta di sicurezza.

I truffatori, fingendosi prima operatori bancari e poi appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno contattato telefonicamente la vittima. Attraverso l’alterazione del numero chiamante, sono riusciti a far apparire sul display del sacerdote i recapiti reali delle istituzioni, inducendolo così a credere alla veridicità della richiesta. Sotto pressione, il sacerdote è stato convinto a effettuare un bonifico istantaneo d’urgenza, con la scusa di “mettere in sicurezza il patrimonio”.

L’intervento dei Carabinieri e il blocco del bonifico

Solo quando il sacerdote, visibilmente scosso e confuso, si è recato presso la sede del Comando Stazione Carabinieri di Vicenza, è stato possibile attivare i protocolli di emergenza. I militari hanno subito riconosciuto la natura fraudolenta della situazione e hanno preso in carico la denuncia. Nel frattempo, i truffatori hanno tentato un ultimo contatto telefonico per mantenere il controllo sulla vittima, ma sono stati intercettati dai veri Carabinieri, che sono intervenuti direttamente nella conversazione.

La collaborazione con la banca e il recupero della somma

Grazie a una coordinazione immediata con la direzione dell’istituto di credito coinvolto, i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’operazione finanziaria in extremis. L’intervento ha permesso di ottenere lo storno integrale della somma di 24.000 euro, che è stata già riaccreditata sul conto corrente dell’ente religioso. L’azione congiunta tra forze dell’ordine e banca ha così impedito che la truffa andasse a segno.

Le raccomandazioni dell’Arma: come difendersi dalle truffe

L’Arma dei Carabinieri ha colto l’occasione per ribadire l’importanza della prevenzione contro questi reati sempre più sofisticati. In particolare, sono stati forniti alcuni consigli utili ai cittadini, soprattutto agli anziani e a chi gestisce fondi comunitari:

Diffidare dei numeri familiari: i truffatori possono utilizzare tecniche di spoofing per far apparire sui telefoni i numeri reali delle Forze dell’Ordine o della banca.

In caso di richieste sospette, riattaccare e richiamare personalmente il numero ufficiale.

Nessun trasferimento di denaro al telefono: Carabinieri, Polizia e banche non chiedono mai di effettuare bonifici , pagamenti istantanei o consegna di contanti per “mettere in sicurezza il conto” o per “pagare cauzioni”.

, pagamenti istantanei o consegna di contanti per “mettere in sicurezza il conto” o per “pagare cauzioni”. Non fornire codici personali: mai comunicare via SMS o telefono codici di accesso, PIN o password temporanee (OTP).

Verificare di persona: in caso di chiamate sospette, mantenere la calma e recarsi fisicamente presso la propria filiale bancaria o la più vicina Caserma dei Carabinieri prima di compiere qualsiasi operazione finanziaria.

Contattare il Numero Unico di Emergenza 112 per ogni dubbio o situazione sospetta.

L’impegno quotidiano dei Carabinieri nella prevenzione

L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato il proprio impegno costante nella sensibilizzazione e nel contrasto a questi reati, confermandosi un punto di riferimento sicuro per la tutela dei cittadini e della collettività. L’episodio di Vicenza rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e istituti bancari possa fare la differenza nella lotta contro le truffe finanziarie.

IPA