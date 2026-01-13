Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tredici motoveicoli sono stati sequestrati in un’operazione condotta dalla Polizia a Vicenza, dove sono stati scoperti numerosi veicoli rubati nascosti in un capannone. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva localizzato il proprio mezzo tramite air-tag. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 10 gennaio, quando gli agenti sono intervenuti in via Dell’Opificio, su disposizione della Sala Operativa, dopo la denuncia di furto di un motoveicolo avvenuto nel Comune di Milano.

L’intervento della Polizia e la scoperta del capannone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine dalla segnalazione di un uomo che, grazie a un dispositivo di localizzazione, è riuscito a individuare il proprio motoveicolo rubato. Il veicolo era stato sottratto a Milano e la sua posizione era stata tracciata fino a Vicenza.

Nel pomeriggio del 10 gennaio, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Vicenza si è recata in via Dell’Opificio, dove era stata segnalata la presenza del motoveicolo rubato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato un cancello carraio apparentemente chiuso da tempo, dietro il quale si estendeva un complesso di capannoni utilizzati per diverse attività commerciali. Durante la perlustrazione, è stato individuato un accesso carraio aperto con ingresso da via Ponti di Debba. Sul retro del complesso, i poliziotti hanno sorpreso tre soggetti che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di nascondersi all’interno di uno dei capannoni.

L’identificazione dei sospetti

I tre uomini sono stati immediatamente raggiunti e fermati nei pressi dell’uscita. Si tratta di un 52enne originario del Burkina Faso, un 25enne marocchino e un 43enne senegalese. All’interno dell’immobile, gli agenti hanno trovato una grande quantità di oggetti di vario genere, tra cui, lungo il corridoio, un motoveicolo azzurro con dettagli gialli e il porta targa parzialmente divelto. Gli accertamenti effettuati tramite la Banca Dati SDI hanno permesso di verificare che il veicolo era stato oggetto di furto e regolarmente denunciato il 29 dicembre 2025 presso la Stazione Carabinieri Milano Porta Genova.

La perquisizione e il ritrovamento dei veicoli rubati

Considerata la presenza, nello stesso capannone, di numerosi motoveicoli parzialmente imballati con cellophane blu, privi di targa e nascosti sotto un telo azzurro, la Polizia ha deciso di procedere a una perquisizione locale. Sul posto è intervenuta un’ulteriore volante, insieme al personale dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a illuminare lo stabile privo di corrente elettrica, e alla squadra mobile della Questura. L’attività di controllo ha permesso di accertare che tutti i veicoli imballati e nascosti, in totale 13 motoveicoli, risultavano essere provento di furto.

Le indagini e la posizione degli indagati

Gli uomini fermati non sono stati in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile circa il possesso dei motoveicoli e non hanno saputo indicarne la provenienza. Alla luce di quanto emerso, e considerato che i tre avevano nella loro disponibilità 13 motoveicoli oggetto di furto per un valore stimato di 130 mila Euro, sono stati indagati, in stato di libertà, per l’ipotesi di ricettazione in concorso.

I precedenti e le misure cautelari

Uno dei fermati, il 43enne senegalese, è risultato avere precedenti specifici di Polizia ed era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Padova, con contestuale obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, per fatti analoghi di ricettazione di motoveicoli. L’uomo non ha fornito alcuna giustificazione per la violazione della misura cautelare a cui era sottoposto.

Il sequestro dei veicoli e degli oggetti rinvenuti

Tutti i motoveicoli rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale e trasportati presso i locali idonei della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. All’interno del capannone, adibito a magazzino e successivamente sequestrato dalla squadra mobile, sono stati trovati anche numerosi altri oggetti: vestiario, pneumatici, pezzi di veicoli, motoveicoli radiati o in pessimo stato di conservazione, materassi, sedie e oggetti di vario tipo.

