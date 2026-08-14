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È stato eseguito un arresto dai Carabinieri a seguito di una violenta vicenda maturata nel Beneventano. Un uomo di 46 anni è stato condannato in via definitiva per tortura, sequestro di persona, rapina e tentata rapina, dopo una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento.

L’arresto eseguito dai Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella tarda mattinata di ieri a Vico Equense (NA), i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, con il supporto della Stazione locale, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti del 46enne. L’uomo, già condannato in via definitiva, dovrà scontare 9 anni e 6 mesi di reclusione per una serie di gravi reati commessi nel territorio del Beneventano.

L’attività investigativa, avviata nel dicembre 2023, ha preso il via dopo un controllo su un’autovettura da parte dei Carabinieri. A bordo del veicolo sono state identificate alcune delle persone poi coinvolte nella vicenda, tra cui una delle vittime che presentava evidenti segni di violenza e tumefazioni al volto. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un quadro particolarmente grave, facendo emergere la natura violenta dell’episodio.

La dinamica della violenza

Secondo quanto emerso dalle indagini, tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi avvenuta pochi giorni prima. Tre giovani, di cui uno minorenne all’epoca dei fatti, sarebbero stati attirati con un pretesto nell’abitazione di uno degli autori. Qui, le vittime sono state trattenute contro la loro volontà per diverse ore e sottoposte a minacce e violenze fisiche e psicologiche, anche mediante l’uso di coltelli e manganelli. Due delle vittime hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni.

Le estorsioni e i furti subiti dalle vittime

Durante il sequestro, uno dei giovani è stato costretto a effettuare due bonifici bancari in favore degli autori delle violenze, operazioni che non sono andate a buon fine per problemi tecnici. Alle vittime sono stati sottratti anche denaro contante, uno smartphone e un’autovettura. Il veicolo è stato poi utilizzato per accompagnare una delle persone offese presso uno sportello ATM, dove la vittima è stata obbligata a prelevare e consegnare 250 euro in contanti agli aggressori.

L’ordinanza di custodia cautelare e la condanna definitiva

L’attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento e dalla Stazione di San Leucio del Sannio ha permesso di ricostruire le diverse fasi della vicenda e di delineare i ruoli dei soggetti coinvolti. Il 9 marzo 2024, sulla base degli elementi raccolti, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Con il provvedimento definitivo, i militari hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione in Vico Equense, dove l’uomo si era trasferito. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale, dove sconterà la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.

IPA