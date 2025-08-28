Victor bambino eroe nella sparatoria di Minneapolis, come ha salvato il compagno di classe da Robin Westman

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nella drammatica sparatoria di Minneapolis un bimbo ha agito da eroe, salvando un suo compagno di classe dal killer Robin Westman. Il piccolo Weston Halsne ha raccontato di essere vivo grazie all’amico Victor, che si è sdraiato sopra di lui proteggendolo dal fuoco (e finendo così per essere colpito): “Mi ha salvato la vita, spero stia bene presto”.

La storia del bambino eroe nella sparatoria di Minneapolis

A raccontare quanto accaduto nella chiesa di Minneapolis teatro della sparatoria è stato il piccolo Weston Halsne, sopravvissuto alla furia del killer Robin Westman.

Il suo racconto, riportato da ANSA: “Il mio amico Victor mi ha salvato la vita, spero stia bene presto. Ero a due posti di distanza dalle vetrate, quindi gli spari erano proprio vicino a me. Victor mi ha salvato perché si è sdraiato sopra di me, ma è stato colpito”.

Robin Westman, il killer della sparatoria avvenuta nella chiesa di una scuola cattolica di Minneapolis martedì 26 agosto: due le vittime, mentre 17 persone sono rimaste ferite nell’attentato.

Il bilancio della sparatoria di Minneapolis

Due bambini, di 8 e 10 anni, sono stati uccisi nella sparatoria avvenuta nella chiesa di una scuola cattolica di Minneapolis nella giornata di martedì 26 agosto.

Oltre alle due vittime, 17 persone sono rimaste ferite. Quattro dei bambini feriti nella sparatoria sono stati dimessi dall’ospedale.

Chi è Robin Westman, responsabile della sparatoria di Minneapolis

Robin Westman, il responsabile della sparatoria di Minneapolis, si è suicidato dopo una breve fuga. Aveva 20 anni ed era senza precedenti penali. Si era diplomato alla scuola elementare dell’Annunciazione nel 2017 e la madre aveva lavorato nell’istituto dal 2016 al 2021.

Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha reso noto che l’agenzia considera la sparatoria come un atto di terrorismo e “crimine d’odio contro i cattolici”.

Westman avrebbe scritto messaggi incendiari sui caricatori delle armi, tra cui “Uccidi Donald Trump” e “Israele deve morire”. Le immagini sono apparse in un filmato-manifesto pubblicato su Youtube più o meno alla stessa ora della sparatoria nella chiesa della scuola cattolica di Minneapolis.

Il video è stato rimosso dall’Fbi, che lo sta analizzando per verificare l’eventuale collegamento con i fatti di cui di cui si è reso responsabile Robin Westman a Minneapolis, negli Usa.