Victor Willis cantante dei Village People morto il giorno prima del compleanno dopo una "malattia aggressiva"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo della musica: è morto Victor Willis, cantante e frontman dei Village People. L’artista si è spento ieri, 30 giugno, all’età di 74 anni, dopo una breve ma grave malattia. A darne notizia lo stesso gruppo attraverso i propri canali social. Fondatore della storica band protagonista della disco music anni Settanta, era l’unico superstite della formazione originale.

Morto il cantante dei Village People Victor Willis

È morto all’età di 74 anni Victor Willis, cantante e fondatore dei Village People. L’annuncio è arrivato tramite la pagina ufficiale del gruppo sui social.

“È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Victor Willis, cantante principale dei Village People. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia”, si legge nel breve comunicato diffuso dalla band.

ANSA

Willis è morto martedì 30 giugno 2026 a seguito di una “breve ma aggressiva malattia“.

La carriera di Victor Willis

Nato il 1 luglio 1951 a Dallas, Victor Willis è stato uno dei fondatori nel 1977 dei Village People, storico gruppo statunitense di disco music.

Cantante e frontman del gruppo, era coautore dei principali successi della formazione, a partire dalla più nota, Ymca, diventata ben presto inno della comunità gay.

Nel gruppo, che andava in scena con costumi da archetipi dell’immaginario gay, Willis era quello che si vestiva da poliziotto.

Aveva lasciato i Village People nel 1980 ed era poi rientrato nel 2017, dopo una lunga battaglia legale sui diritti delle canzoni.

I Village People e Trump

I Village People continuano a esibirsi in tutto il mondo, anche se della formazione originale l’unico rimasto era proprio Willis.

Tra pochi giorni sono attesi in Italia, a Roma: per ora il concerto del 13 luglio resta confermato.

Negli ultimi tempi sono ritornati in auge anche grazia al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ne diffonde regolarmente la musica nei suoi eventi.

I Village People si sono esibiti anche durante la cerimonia di insediamento di Trump a Washington, con lo stesso presidente apparso sul palco a ballare insieme alla band.