Victoria figlia di Tommy Lee Jones trovata morta al Fairmont Hotel di San Francisco, cadavere nel corridoio

Victoria, la figlia 34enne dell’attore hollywoodiano Tommy Lee Jones, è stata trovata morta all’interno dell’hotel Fairmont San Francisco. Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto nelle prime ore di giovedì 1 gennaio 2026 dopo che è scattata una segnalazione di emergenza medica alle 2:52 della notte di Capodanno. Il Dipartimento di Polizia di San Francisco e l’ufficio del medico legale hanno dato il via alle indagini per fare chiarezza sulle cause del decesso.

Secondo quanto riferito dal sito TMZ, nelle prime ore dell’1 gennaio le unità del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sono intervenute in piena notte nell’hotel Fairmont San Francisco dopo che una segnalazione, fatta alle 2:52, riferiva di una persona deceduta all’interno della struttura ricettiva.

I paramedici giunti sul posto alle 3:14, dopo aver svolto i primi accertamenti, hanno dichiarato la morte della donna. Già avviate le indagini per fare luce sul caso.

Il corpo senza vita della 34enne rinvenuto in un corridoio dell’albergo

L’NBC ha riportato che secondo una fonte della polizia a conoscenza diretta delle indagini, Victoria è stata trovata senza vita in un corridoio dell’hotel. La medesima fonte ha aggiunto che le forze dell’ordine, in base alle prime ricostruzioni, non sospettano alcun episodio criminale.

Al momento la causa della morte della 34enne non è stata resa nota e non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Chi era Victoria Jones

Victoria era la figlia di Tommy Lee Jones, interprete hollywoodiano statunitense e premio Oscar (si è aggiudicato l’ambita statuetta di miglior attore non protagonista nel 1994 per il suo ruolo nel film “Il fuggitivo”).

La 34enne era venuta alla luce durante il matrimonio del divo con la sua prima moglie, Kimberlea Cloughley.

Aveva seguito brevemente le orme del padre, esordendo come attrice in Men in Black II del 2002 quando era una ragazzina.

Successivamente ha fatto parte del cast di One Tree Hill del 2003 e di The Three Burials of Melquiades Estrada del 2005, un film diretto da suo padre a cui ha lavorato, come fotografa di scena, anche la seconda moglie dell’attore, Dawn Laurel-Jones.