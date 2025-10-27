Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia e un sequestro di armi a Brescia nei confronti di un 40enne residente a Desenzano del Garda. L’uomo è accusato di minacce aggravate e detenzione abusiva di armi ed è stato sottoposto a Misura di Prevenzione Personale dopo la diffusione di un video minatorio rivolto ad alcuni conoscenti.

Le indagini e la perquisizione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato le indagini nei giorni scorsi, dopo aver appreso della circolazione di un video minaccioso registrato dal 40enne bresciano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di varia natura e gravità, aveva rivolto pesanti intimidazioni ad alcuni suoi conoscenti, accusandoli di avergli inviato un manoscritto contenente un proiettile come atto intimidatorio.

Il video minatorio e le minacce

Nel corso della registrazione, il soggetto ha mostrato un fucile, dichiarando che si trattava di un’arma “clandestina e carica”, assemblata personalmente con parti reperite illegalmente. Nel video, l’uomo ha affermato che avrebbe utilizzato il fucile contro chiunque si fosse presentato alla sua porta, aggravando così la portata delle minacce rivolte ai destinatari.

La perquisizione e il sequestro delle armi

A seguito di questi elementi, la Polizia ha proceduto a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 40enne nel Comune di Desenzano del Garda, estendendo i controlli anche al veicolo in suo uso. L’obiettivo era verificare la presenza di armi, munizioni e materiale esplodente non denunciato o detenuto illegalmente. L’operazione ha dato esito positivo: sono stati rinvenuti e sequestrati il fucile mostrato nel video e altro materiale riconducibile alle accuse di detenzione abusiva di armi.

Le accuse e i provvedimenti

L’uomo è stato condotto presso gli Uffici della Questura di Brescia, dove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per minacce aggravate e detenzione abusiva di armi. In considerazione della pericolosità sociale del soggetto, della sua inclinazione a delinquere e dei precedenti penali a suo carico, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, prevista dal Codice delle Leggi Antimafia.

IPA